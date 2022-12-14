KAYIP KÖPEK ÇİPİ SAYESİNDE BULUNDU
KAYIP KÖPEK ÇİPİ SAYESİNDE BULUNDU
0
DOĞUM YAPINCA HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ
DOĞUM YAPINCA HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ
0
TWITTER'DA BİR GELİŞME DAHA
TWITTER'DA BİR GELİŞME DAHA
0
ÜNLÜ OYUNCUDAN GÜLÜMSETEN VİDEO
ÜNLÜ OYUNCUDAN GÜLÜMSETEN VİDEO
0

Gaziemir Belediyesi’nin filosuna taze kan

Gaziemir Belediyesi’nin 6 milyon 918 bin liralık yatırım yaparak DMO’dan satın aldığı araçlar, hizmete başladı. Başkan Halil Arda, “Hiç kredi kullanmadan, peşin parayla yeni araçlar satın alarak belediyemize öz varlık kazandırdık. Yenilenen araç filomuzla hizmet kalitemizi artıracağız” dedi

Gaziemir Belediyesi’nin filosuna taze kan
14 Aralık 2022 Çarşamba 15:56

Göreve geldiği günden itibaren bir dizi tasarruf tedbiri hayata geçirerek belediyenin mali yapısını kontrol altına alan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, yarattığı ekonomik kaynaklarla belediyeye öz varlık kazandırıyor. Başkan Arda’nın oluşturduğu güçlü mali yapı sayesinde belediyeye 6 milyon 918 bin liralık yatırımla Devlet Malzeme Ofisi’nden 6 adet Ford Tourneo Courier, bir Fiat Doblo Combi, Iveco Daily İkram Aracı, Ford Midilli Kurtarıcı Lowbed, Kubato Mini Ekskavatör ve Mingnou Yol Süpürme Makinesi satın alındı. Gaziemirlilerin görmeleri için bir süre Abdullah Arda Meydanı’nda sergilenen araçlar, hizmet vermeye başladı.

Ekonomik alanda izledikleri politika sayesinde, yaşanan krize rağmen güçlü adımlar attıklarının altını çizen Belediye Başkanı Halil Arda, “Mali disiplini sağlamak için aldığımız radikal kararlar ve yarattığımız kaynaklarla güçlü bir ekonomik yapı oluşturduk. Attığımız adımlar sayesinde, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krize rağmen, hizmetlerimizin yanı sıra peşin parayla belediyemize öz varlık kazandırıyoruz. Son olarak Devlet Malzeme Ofisi’nden, 6 milyon 918 bin bedelle 11 yeni araç satın aldık. Araçların parasını hiç kredi kullanmadan, tamamını peşin ödedik. Yeni araçlarımızın bakım ve tamir gibi masrafları olmayacağı için bu kalemlerde de tasarruf sağlayacağız. Güçlenen filomuzla, ilçemize daha hızlı ve kaliteli hizmet vereceğiz. Yeni araçlarımız ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Etiketler; #gaziemir
Önceki Haber
DİSK asgari ücret talebini açıkladı: 13 bin 200 lira!
Sonraki Haber
İmamoğlu hakkında mahkeme kararını verdi
Başkan Gümrükçü, görevdeki bin 300 günü anlattı
Başkan Gümrükçü, görevdeki bin 300 günü anlattı
0
Başkan Soyer’den mobilyacılara çağrı: Örgütlenin!
Başkan Soyer’den mobilyacılara çağrı: Örgütlenin!
0
Çeşme'ye rekor yatırım! Soyer: Çeşme için her kuruşa değer
Çeşme'ye rekor yatırım! Soyer: Çeşme için her kuruşa değer
0
İzmir'de yemekten sonra ölen Ece'nin detaylı otopsi sonucu 8 aydır çıkmadı!
İzmir'de yemekten sonra ölen Ece'nin detaylı otopsi sonucu 8 aydır çıkmadı!
0
İzmir'de emniyet kemerli cinayette yeni gelişme! Tanıklarla çelişti!
İzmir'de emniyet kemerli cinayette yeni gelişme! Tanıklarla çelişti!
0
İzmir Büyükşehir soğuk havalarda çocukları unutmadı! 25 bin bot ve mont dağıtıldı
İzmir Büyükşehir soğuk havalarda çocukları unutmadı! 25 bin bot ve mont dağıtıldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.