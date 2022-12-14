Gaziemir Belediyesi’nin filosuna taze kan

Gaziemir Belediyesi’nin 6 milyon 918 bin liralık yatırım yaparak DMO’dan satın aldığı araçlar, hizmete başladı. Başkan Halil Arda, “Hiç kredi kullanmadan, peşin parayla yeni araçlar satın alarak belediyemize öz varlık kazandırdık. Yenilenen araç filomuzla hizmet kalitemizi artıracağız” dedi

Göreve geldiği günden itibaren bir dizi tasarruf tedbiri hayata geçirerek belediyenin mali yapısını kontrol altına alan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, yarattığı ekonomik kaynaklarla belediyeye öz varlık kazandırıyor. Başkan Arda’nın oluşturduğu güçlü mali yapı sayesinde belediyeye 6 milyon 918 bin liralık yatırımla Devlet Malzeme Ofisi’nden 6 adet Ford Tourneo Courier, bir Fiat Doblo Combi, Iveco Daily İkram Aracı, Ford Midilli Kurtarıcı Lowbed, Kubato Mini Ekskavatör ve Mingnou Yol Süpürme Makinesi satın alındı. Gaziemirlilerin görmeleri için bir süre Abdullah Arda Meydanı’nda sergilenen araçlar, hizmet vermeye başladı.

Ekonomik alanda izledikleri politika sayesinde, yaşanan krize rağmen güçlü adımlar attıklarının altını çizen Belediye Başkanı Halil Arda, “Mali disiplini sağlamak için aldığımız radikal kararlar ve yarattığımız kaynaklarla güçlü bir ekonomik yapı oluşturduk. Attığımız adımlar sayesinde, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krize rağmen, hizmetlerimizin yanı sıra peşin parayla belediyemize öz varlık kazandırıyoruz. Son olarak Devlet Malzeme Ofisi’nden, 6 milyon 918 bin bedelle 11 yeni araç satın aldık. Araçların parasını hiç kredi kullanmadan, tamamını peşin ödedik. Yeni araçlarımızın bakım ve tamir gibi masrafları olmayacağı için bu kalemlerde de tasarruf sağlayacağız. Güçlenen filomuzla, ilçemize daha hızlı ve kaliteli hizmet vereceğiz. Yeni araçlarımız ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.