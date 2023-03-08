Gaziemir'de 8 Mart buluşması

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde belediyenin kadın yöneticileriyle bir araya gelen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Gaziemir sizin gibi değerli kadınların omuzlarında yükselecek" dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın başkan yardımcıları ve müdürlerle bir araya geldi. Başkan Arda, Porta Gaziemir'de düzenlenen buluşmada kadın bürokratların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı, İlber Ortaylı'nın kitaplarından armağan etti.

"Acı günleri birlikte aşacağız"

Depremden en olumsuz etkilenenlerin kadınlar ve çocuklar olduğuna ve bu grupların ihtiyaçlarını karşılamak için pozitif ayrımcılık yaptıklarını ifade eden Başkan Halil Arda, "Yakın zamanda hepimizi derinden sarsan büyük bir deprem felaketi yaşadık. Bu afette 50 bine yakın vatandaşımızı kaybettik. Dile kolay 50 bin... Yakınlarını, evlerini kaybeden binlerce insan geride kaldı. Bu afet durumundan yine maalesef en çok etkilenen kesimler kadınlar ve çocuklar oldu. Evleri depremde yıkılan kadınlar şimdi de sağlıklı bir ortama, temizlik ürününe yani 'yaşam hakkına' ulaşmak için günlerdir mücadele ediyor... Bizler depremin olduğu ilk andan itibaren büyük ve başarılı bir organizasyon ile vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Sizlerin de büyük desteğiyle çok hızlı mesafe kat ettik ve Gaziemirli vatandaşlarımızın yardımlarını depremzedelere ulaştırdık. Sonrasında kurduğumuz yardım ağı ile ilçemize gelen depremzedelerin yanında olduk. Bu yardımları gönderirken kadınlara ve çocuklara pozitif ayrıcalık göstererek onların ihtiyaçlarını ön plana alan çalışmalar yaptık. Bu acı günleri hep birlikte aşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Mücadelemiz sürecek"

Kadınların, toplumun değişmesinde önemli rol oynadıklarına ve özellikle yaşadıkları kentin yönetiminde söz sahibi olmalarının çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Arda, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün burada bir araya gelerek hem sizlerle hem dayanışma içinde olduğumuzu söylemek hem de Yerel Eylem Eşitlik Planı ile Gaziemir'i kadın dostu kent yapma hedefimizi tekrar anımsatarak emeklerinize teşekkür etmek istedim. Kadınların yönetime katılması anlamında Türkiye'ye örnek olan Gaziemir Belediyesi, sizlerin değerli emekleriyle yükseliyor. Gaziemir sizin gibi değerli kadınların omuzlarında yükselecek. Türkiye, İzmir gibi, Gaziemir gibi olana dek mücadelemiz sürecek. Hepiniz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü yürekten kutluyorum."



