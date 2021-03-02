Gaziemir'de Başkan Arda, asılsız habere tepki gösterdi

Salgın nedeniyle dükkânları kapalı olan esnafa destek kararının alındığı Gaziemir Belediyesi meclis toplantısında konuşan Başkan Arda, belediyenin 55 bin liralık börek satın aldığı iddialarının yalan olduğunu belgeleriyle ispatladı.

Gaziemir Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı Başkan Halil Arda yönetiminde gerçekleşti. Gündem maddelerinin karara bağlandığı meclis toplantısında salgın nedeniyle dükkânları kapalı olan esnaflara destek verilmesi kararı alındı. Alınan karara göre ilçedeki esnaftan kapalı oldukları süre boyunca katı atık toplama bedeli sembolik olarak 1 TL alınacak. Belediyeye ait işletmelerden faaliyetlerin durduğu süre boyunca kira alınmayacak. Faaliyeti kısıtlananların da Ocak, Şubat ve Mart aylarında kiraları ertelenecek. Bu işletmeler kapalı oldukları süre boyunca işgaliye, ilan ve reklam vergilerinden muaf tutulacak. Bu işletmelerin kira sözleşmeleri faaliyette bulunmadıkları süre kadar uzatılacak.

“İktidar esnaf için ne yaptı?”

Gündem maddesi hakkında konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Burada yedi esnaftan bahsediyoruz. Yedi esnafın beşinden geçmiş pandemi döneminde zaten kira almamışız. Yani gereğini yapmışız. Sonra faaliyetlerine başlamışlar ve şu an da devam ediyorlar. Burada hukuksal olarak yetki kimde? İki yasa var ve birbiriyle çelişiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da kafası karışmış. Yani yasayı çıkaranların kafası karışmış, bizim karışmasa olmaz. Biz zaten gerekeni yapıyoruz. İş yerleri kapalı olan 300’e yakın esnaf ne olacak? İktidar ne yaptı? Bunlarla ilgili yapılmış bir şey var mı? Katı atık bedelinin alınmaması konusunda zimmet çıktığı için 1 TL bedel belirledik. Biz gerekeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu

“Bu haberi okuduğumda inanamadım”

Bir gazetede yayımlanan “Gaziemir’de belediye böreğe doymuyor” başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Başkan Arda, AKP Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca’yı da sert bir şekilde eleştirdi. Haberde bahsedilen konuyla ilgili belge ve faturaları meclise gösteren başkan Halil Arda, “Seçimden bugüne 2 yıl geçti. İkinci yılımızın son ay toplantısını yapıyoruz. İkinci yılımız olduğu gibi pandemiyle geçti. Devamlı halkın yanında olduk. Hizmetlerimizi yaparken asla hiçbir ayrım gözetmedik. Vatandaşlarımıza eşit hizmet götürdük. Kutuplaşma, siyasette kullanılan dil, bu ülkeyi hep rahatsız etti. Vatandaşların kutuplaşmayla ilgili hep sıkıntıları oldu. İnsani değerleri korumanın bir direniş olduğunu düşünüyorum. Yine de sinirlenmemek, sabırlı olmak, siyasetteki nezaket dilini terk etmemek gerekiyor. Geçenlerde bir gazetede bir habere yer verildi. Bu haber ‘Gaziemir’de belediye böreğe doymuyor’ başlığıyla çıktı. ‘Belediyede denetim komisyonu sürdükçe yeni bombalar geliyor. Komisyonun Ak Partili üyesi Uğur İnan Atmaca’nın verdiği bilgiye göre Sağlık İşleri Müdürlüğünün ilçedeki börekçiden 55 bin liralık börek aldığı ortaya çıktı.’ Bu haberi okuduğumda inanamadım. 19 Şubatta bir haber çıkmış. 1 Marta kadar bu haber tekzip edildi mi? Bir açıklama bekledim. Şu ana kadar Uğur Bey bir açıklama yapmadığı için bu konuyu ben açıklamak istiyorum. 100 yıllık bir gazeteye böyle bir yalan haberin servis edilmesi, gazetenin yanıltılması, bu haberle Gaziemir’deki vatandaşlarımıza, Adalet ve Kalkınma Partili ve Milliyetçi Hareket Partili meclis üyelerine verilmek istenen algı doğru bir algı değildir” diye konuştu.

“Bu kadar vicdansız olmayacaklarını biliyorum”

Denetim komisyonu üyelerinin görevleri devam ederken dışarıya bilgi taşınmasının doğru olmadığını dile getiren Başkan Arda, “Etik olarak görevi devam eden denetim komisyonu üyesinin basına haber servis etmesi karşısında sessiz kalmamak gerekiyor. AKP içinde, tanıdığım kadarıyla Nuray Öztürk, Ali Gönen, Ejder Öztop, Oğuz Seyran gibi; MHP’den de Selahattin Şahin, Aydın Kemahlı gibi arkadaşların böyle insanlar olmadıklarını biliyorum. Bana olmamış bir şeyle ilgili iftira atmayacaklarını biliyorum. Bu kadar vicdansız olmayacaklarını, kalplerinin bu kadar kötü olmadığını biliyorum. Bütün meclis üyelerinin huzurunda ben Uğur Beye anlatır gibi anlatacağım ama sizler dinleyin. Alzheimer Demans Merkezimize 14 vatandaşımız geliyor. Gün boyu bizimle birlikte oluyorlar. Bu vatandaşlarımıza öğlen yemek çıkartıyoruz. Doğrudan temin ile yıllık 55 bin 220 liralık yemek alımı ile ilgili bir dosya açılmış. Gaziemir’deki esnaflardan fiyat teklifi alınmış. Hiçbirini tanımam. İhale komisyonu arkadaşlarımız araştırma yapıyorlar. Bir Gaziemir firmasıyla, Nazar Börek firmasıyla bizim ihale komisyonumuz bir yıllık anlaşma yapıyor. Sadece 2 defa Ocak ve Mart ayında toplam 3 bin 963 lira yemek ödemesi yapılıyor. Pandemi çıkıyor ve Alzheimer Demans Merkezini kapatıyoruz. 55 bin liralık dosya, 3 bin 900 lira harcanarak kapatılıyor. Uğur Bey ya bunu bilmiyor ya da anlamıyor.” dedi.

“Hiç mi yüzünüz kızarmıyor?”

Alzheimer Demans Merkezi üyeleri için alınan yemeğin faturalarını gösteren Başkan Arda, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Denetim komisyonuna bu işlerden anlamayan birini seçmişsiniz ya da bildiği halde yalan haberlerle gazeteye bunu servis ediyor. Hiç mi vicdanınız yok, hiç mi yüzünüz kızarmıyor? 55 bin liralık börek alındığının faturasını gördünüz mü? Siz iktidar olduğunuzda öğle yemeği vermeyin. Alzheimer Demans Merkezimiz keşke yıl sonuna kadar açık olsaydı da 55 bin liralık yemek oradaki vatandaşlarımıza helal olsaydı. Fazlasını yiyebilselerdi fazlasını da alırdık. Böyle bir haberi utanmadan niye servis ediyorsunuz, niye tekzip etmiyorsunuz? Sosyal medyada sizi destekleyenler de paylaşımlarınızın altına inanılmaz şeyler yazıyor. Bunu Gaziemirliler görüyor. Sizin vicdanınızın kuruduğunu düşünüyorum. Yalan yanlış haber yapıyorsunuz. Yaptığınız haberin doğrusunun bilinmesi gerekiyor. Az önce saydığım hiç kimsenin böyle bir haberi kabul edeceğini düşünmüyorum. Kendi arkadaşlarınıza dahi yalan söylüyorsunuz.”