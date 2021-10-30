Gaziemir'de beş yıldızlı bayram kutlaması

Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği ve bir hafta süren Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının sonunda sahne alan Manga grubu, ilçede bayram coşkusunu zirveye taşıdı

Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98. yılı Gaziemir'de belediyenin düzenlediği bir hafta süren etkinliklerle kutlandı. Belediyenin 29 Ekim günü düzenlediği etkinlikler, Gaziemir Belediye Hizmet Binası önünden hareket eden 'Bisiklet Grupları Eşliğinde Gaziemir Korteji'yle başladı. Gaziemirliler bisikletleriyle Gaziemir turu yaptı. Bisiklet turunun ardından Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Abdullah Arda Meydanı'nda flash mob gösterisi yaptı. Seydiköy Geleneksel Oyun Havaları etkinliğinde ise davul zurna eşliğinde ilçenin yöresel oyunları sahnelendi.

Cumhuriyet Korteji



Gösterilerin ardından düzenlenen Cumhuriyet Korteji'nde, Abdullah Arda Meydanı'nda toplanan Gaziemirliler, Abdülhamit Yavuz Caddesi ve Atatürk Bulvarı güzergâhı üzerinde bayraklarıyla yürüdü. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın eşi Deniz Arda ile birlikte katıldığı korteje Hava Teknik Okulları Kurmay Başkanı Albay Adnan Özer, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, İyi Parti Gaziemir İlçe Başkanı Sedat Dağ, Memleket Partisi Gaziemir İlçe Başkanı Nur Dilsiz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve Gaziemirliler katıldı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla sokakları bayram yerine çeviren Gaziemirlilere, bazı yurttaşlar da evlerinden alkışlarla destek verdi. Büyük boy Atatürk posteri ve Türk bayrağının taşındığı korteje bayraklarıyla katılan Gaziemirliler bando eşliğinde marşlar söyledi. Cumhuriyet Korteji, bandonun notalarına marşlar ve şarkılarla eşlik ederek Gaziemir Festival Alanı'na ulaştı.

Gaziemir'deki bayram coşkusu Festival Alanı'ndaki Manga grubunun konseriyle devam etti. Manga grubu seslendirdiği şarkılarla muhteşem bir konser, sahne performansıyla da görsel şölen yaşattı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan grup 29 Ekim coşkusunu zirveye taşıdı.

Cumhuriyet sonsuza dek yaşayacak



Manga grubunun solisti Ferman Akgül'e anı objesi vererek teşekkür eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemirlilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Başkan Arda, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum günü. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olduğu gün. Mustafa Kemal bir cesur yürek, bir dünya lideri. Türk toplumunu, kahraman Türk askerini tanıyan bir sosyolog. O gün söylediği sözler bugün hala güncelliğini koruyor. Hala yolumuzu aydınlatıyor. Gaziemir Atası'nın izindedir. Gaziemir, Cumhuriyetine, Mustafa Kemal'in ilkelerine bağlıdır. Atamıza olan, Cumhuriyete olan bağlılığımızı, sevgimizi sonsuza dek sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti bütün düşmanlarına rağmen dimdik ayakta. Cumhuriyet gençlerin sayesinde sonsuza dek yaşayacak. Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

Sarnıç'ta bayram coşkusu



Kutlamaları kapsamında, 28 Ekim günü de Sarnıç'ta düzenlenen etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Sarnıç Ek Hizmet Binası önünden hareket eden Cumhuriyet Konvoyu'yla araçlarıyla konvoya katılan yurttaşlar, Sarnıç sokaklarını dolaştıktan sonra Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Konvoyun ardından kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan Büyük Türkiye Orkestrası konseriyle devam etti. Müzik topluluğu, marşlarını ve ezgilerini Cumhuriyet için seslendirdi.