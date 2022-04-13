90 YAŞINDA OKULA DÖNDÜ
90 YAŞINDA OKULA DÖNDÜ
0
TATLITUĞ'DAN ANLAMLI HAREKET
TATLITUĞ'DAN ANLAMLI HAREKET
0
AYI İLE KÖPEĞİN KAVGA ANLARI
AYI İLE KÖPEĞİN KAVGA ANLARI
0
DÜNYANIN YARISININ BAŞI AĞRIYOR
DÜNYANIN YARISININ BAŞI AĞRIYOR
0

Gaziemir'de çocuk şenliği başlıyor

7 ilden 135 çocuğun katılacağı, 16-24 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Gaziemir Belediyesi 23 Nisan Çocuk Şenliği, halk dansları gösterileri, müzikaller ve atölyelere ev sahipliği yapacak. Şenlikte, Oğuzhan Koç ve Yeşil Senfoni Orkestrası konser verecek

Gaziemir'de çocuk şenliği başlıyor
13 Nisan 2022 Çarşamba 14:12

Gaziemir Belediyesi’nin 16-24 Nisan tarihlerinde düzenleyeceği 23 Nisan Çocuk Şenliği başlıyor. Çevre temasıyla düzenlenen şenliğe Ankara, Aydın, Bingöl, Burdur, Samsun, Isparta ve Van’dan 135 çocuk katılacak.

Şenlik kapsamında düzenlenecek müzikallerle çocuklar sevdikleri çizgi film kahramanlarıyla bir araya gelecek. Niloya, Sevimli Dostlar, Pijamaskeliler, Kaptan Pengu ve Arkadaşları isimli müzikal gösterileriyle çocuklar keyifli saatler yaşayacak. Festival Alanı’nda 20-24 Nisan tarihler arasında düzenlenecek çevre ve doğa temalı 40 farklı atölye de çocuklar hem yeteneklerini keşfedecek hem de eğlenecek. Her gün farklı bir mahallede yapılacak 23 Nisan Park Şenlikleri’yle de çocuklar bayramlarını gönüllerince eğlenerek kutlayacaklar. Şenlik kapsamında 22 Nisan Cuma günü Festival Alanı’nda saat 21.00’de Oğuzhan Koç konser verecek. Yeşil Senfoni Orkestrası ise 20 Nisan Çarşamba günü saat 18.00’de Festival Alanı’nda sahne alacak. Orkestra, klasikleşen çizgi filmlerin müziklerini seslendirirken, bir yandan da çocukların hayallerini süsleyen çizgi film gösterimi gerçekleştirilecek.

23 Nisan coşkusu


23 Nisan Cumartesi günü ise kortej yürüyüşü ve halk dansları gösterileri düzenlenecek. Abdullah Arda Meydanı’nda saat 19.00’da başlayacak korteje katılanlar, Abdülhamit Yavuz Caddesi ve Atatürk Bulvarı güzergâhından Festival Alanı’na ulaşacak. Büyük boy Atatürk posteri ve Türk bayrağının taşınacağı kortejde, bando eşliğinde marşlar söylenecek.
Kortej yürüyüşünün ardından 23 Nisan kutlamaları şenliğe katılan çocukların yöresel kıyafetleriyle sahneye çıkarak yöresel dans ve müziklerini sergilemesiyle devam edecek.

Çocukların ön plana alındığı şenlik

“Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, çocuğu merkeze alan, onun mutluluğunun ve ihtiyaçlarının gözetildiği bir dizi etkinlikle kutluyoruz” diyen Belediye Başkanı Halil Arda, “Çocukların düşüncelerini ve ihtiyaçlarını dikkate alan toplumların daha yüksek demokratikleşme ve refah düzeyine sahip oldukları gerçeğinden hareketle çocuğu sadece geleceğin vatandaşı olarak değil, bugünün toplumunun da önemli bir bileşeni olarak görüyor ve önemsiyoruz. 23 Nisan’a da her sene bu anlayışla hazırlanıyoruz” diye konuştu.

Şenliğe davet


Çocukların kendi bayramlarını doyasıya kutlamaları için özel etkinliklerle dolu bir şenlik programı hazırladıklarını ifade eden Başkan Arda, “Çocukların doğaya güvenli erişim imkânlarının giderek sınırlandığı olgusundan hareketle sürdürülebilir atölye çalışmaları ve doğada düzenlenecek etkinlikler ile bu yıl çevre temasıyla gerçekleştirilecek olan Gaziemir Çocuk Şenliği daha önceki yıllarda olduğu gibi konserlere, müzikallere ve çeşitli gösterilere de ev sahipliği yapacak. Şenlik kapsamında farklı mahallelerde düzenleyeceğimiz 23 Nisan Park Şenlikleri’yle de bayram coşkusunu çocuklarımızın ayağına götüreceğiz. Tüm çocuklarımızı 9 gün sürecek 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne katılarak bayramlarını doyasıya kutlamaya davet ediyorum” dedi.

Etiketler; #gaziemir belediyesi #çocuk şenliği #23 nisan
Önceki Haber
İzmir'de yıllar sonra ilk kruvaziyer heyecanı!
Sonraki Haber
Kıvanç Tatlıtuğ'dan anlamlı hareket
Menemen Belediyesi davasında bilirkişi raporu istendi
Menemen Belediyesi davasında bilirkişi raporu istendi
0
İzmir'de yıllar sonra ilk kruvaziyer heyecanı!
İzmir'de yıllar sonra ilk kruvaziyer heyecanı!
0
Bornova’da can dostlara yeni klinik
Bornova’da can dostlara yeni klinik
0
İzmir'in 'Kurbağa Adam'ları hayat kurtaracak!
İzmir'in 'Kurbağa Adam'ları hayat kurtaracak!
0
İzmir'de sevgilisini beyzbol sopası ile dövmüştü, bir dava daha açıldı
İzmir'de sevgilisini beyzbol sopası ile dövmüştü, bir dava daha açıldı
0
Konak Belediyesi'nden trafiği rahatlatacak adım!
Konak Belediyesi'nden trafiği rahatlatacak adım!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.