Gaziemir'de "Değişim Akademisi" açıldı

Dünya Değişim Akademisi'nin 152. merkezi, Gaziemir'de açıldı.

Gaziemir'de "Değişim Akademisi" açıldı
12 Ekim 2019 Cumartesi 18:54

Akademiden yapılan açıklamaya göre, "Değişim ile Gençleş" sloganıyla organize edilen İzmir Değişim Şöleni kapsamında, Gaziemir'de akademi merkezinin hizmete açıldığı kaydedildi. Temel olarak nefes, biyoenerji, vücut çalıştırma teknikleri, konsantrasyon ve derin gevşeme çalışmalarını sunulacak olan merkezde görev alan uzmanların, stres yönetimi, öfkeyi dönüştürme, korkuyu aşma, depresyondan özgürleşme, kıskançlık kontrolü, başarı, kendini ifade etme gibi programlarla hizmet vereceği ifade edildi.


Kaynak: AA
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