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Gaziemir'de dikkat çeken afişler! Her yeri donattılar!

Gaziemir Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle dikkat çeken bir çalışmaya imza attı. Belediye çalışanlarının fotoğraflarını afiş haline getiren belediye, kadınların gücüne dikkat çekti. Afişler ilçenin çeşitli bölgelerine asıldı

Gaziemir'de dikkat çeken afişler! Her yeri donattılar!
23 Kasım 2022 Çarşamba 11:40

Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet; dil, din, ırk, sınıf ayırt etmeksizin tüm toplumların ortak sorunu. Gaziemir Belediyesi, bu soruna dikkat çekmek için her yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlediği etkinliklerle tüm bireyleri şiddete karşı harekete geçmeye davet ediyor. Belediye, bu özel gün kapsamında hazırladığı viral çalışmayla kadınların gücüne dikkat çekti. Görsel çalışmada belediyenin farklı birimlerinde çalışan kadınların fotoğraflarına yer verildi. “Gaziemir’de kadınlar üretkendir, Gaziemir’de kadınlar mutludur, Gaziemir’de kadınlar umutludur, Gaziemir’de kadınlar güçlüdür, Gaziemir’de kadınlar yaratıcıdır” mesajlarının da yer aldığı görsel çalışma, ilçedeki reklam panolarına asıldı.  

Çalışma ile kadınların gücüne dikkat çekmek istediklerinin altını çizen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Kadın Danışma Merkezi’nde kadınlara sosyal, psikolojik ve hukuki destek verdiklerini belirterek “Son yıllarda artan bir şekilde Türkiye'de kadınlar farklı biçimlerde şiddete uğruyor, öldürülüyor. Eğitim ve çalışma hayatında kadınların ikinci plana itiliyor olması onları şiddetin ilk hedefi haline getiriyor. Kadına yönelik şiddet, toplumun ve devletin duyarsızlığıyla büyüyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre 2022 yılında 344 kadın hayattan koparıldı. Bizde bu vahşet karşısında susmuyoruz ve herkesi harekete geçmeye davet ediyoruz. Gaziemir Belediyesi olarak kadınların, çocukların ve dezavantajlı tüm bireylerin yanındayız. Onların hayatın her alanında daha çok söz sahibi olmaları için projeler yaşama geçiriyoruz. Kadın Danışma Merkezimizde kadınlara sosyal, psikolojik ve hukuki destek veriyor, farkındalık çalışmaları ve güçlendirici grup çalışmaları yapıyoruz. İlçemizde şiddete uğrayan tüm kadınlar bize ulaşıp hiçbir ücret ödemeden sosyal, psikolojik ve hukuki anlamda destek alabilirler. Kadın Danışma Merkezi’mizde verilen hizmetlerden yararlanmak isteyenler 0 232 252 56 57 ve 0549 793 04 53 numaralı telefonu arayarak randevu oluşturabilirler” diye konuştu.

Etiketler; #gaziemir #gaziemir belediyesi #izmir #haber
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