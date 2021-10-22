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Gaziemir'de feci kaza: 1 kişi öldü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, alt geçide girişte kontrolden çıkarak, demir direğe çarpan otomobilin sürücüsü Semihcan Koyuncu, hayatını kaybetti

Gaziemir'de feci kaza: 1 kişi öldü
22 Ekim 2021 Cuma 12:44

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Gazi Mahallesi Akçay Caddesi'ndeki alt geçitte meydana geldi. Alt geçide girmek isteyen Semihcan Koyuncu'nun kullandığı 35 APA 296 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, demir direğe çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Koyuncu, itfaiyeciler tarafından çıkarılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırıldı. Koyuncu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ise çevredeki güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde otomobilin, hızla demir direğe çarptığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #gaziemir #gaziemir kaza #trafik kazası
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