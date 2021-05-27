Gaziemir'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de TIR ile çarpışan motosikletteki bir kişi hayatını kaybederken, diğer kişi ise yaralandı

İzmir Gaziemir'deki kaza dün saat 20.00 sıralarında Akçay Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Karabağlar'dan Gaziemir yönüne giden motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile A.K. yönetimindeki TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletin sürücüsü Mehmet Topuz ve arkasında bulunan Ali Karaduman yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede motosikletin sürücüsü olan Mehmet Topuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olan Karaduman ise hastaneye kaldırıldı. Karaduman'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Topuz'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, TIR sürücüsü A. K. gözaltına alındı. Caddenin araç trafiğine kapanması sonucu araç kuyruğu oluştu, sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. çalışmalar sonucu cadede trafik akışı 1 saat sonra normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.