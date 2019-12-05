Gaziemir'de korkutan çatı yangını

Gaziemir'de 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Gaziemir'de korkutan çatı yangını
05 Aralık 2019 Perşembe 11:58

Kemal Reis Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın çatı katında, saat 08.30 sıralarında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Çatıdaki işçiler, durumu hemen itfaiyeye haber verirken, apartman sakinleri panikle kendilerini dışarıya attı. Kısa sürede alevler, çatıyı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangında, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Büyük panik yaşadıklarını belirten apartman sakini Ümit Çark (27), "Sabah uyuyordum ve komşularımız yangın olduğunu söyleyip uyandırdı. Hepimiz büyük bir korkuyla dışarıya çıktı. Neyse ki can kaybı yok" dedi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #gaziemir
Önceki Haber
Ceren Özdemir'in katilinden kan donduran ifadeler
Sonraki Haber
Ali Tandoğan Altay yolunda
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.