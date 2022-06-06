ÜNLÜ OYUNCU TÜRKİYE'DE TATİLDE
ÜNLÜ OYUNCU TÜRKİYE'DE TATİLDE
0
YENİ SAHİBİ BELLİ OLUYOR!
YENİ SAHİBİ BELLİ OLUYOR!
0
LATİF DEMİRCİ'DEN ACI HABER!
LATİF DEMİRCİ'DEN ACI HABER!
0
5 AYDA 232 SİLAHLI SALDIRI
5 AYDA 232 SİLAHLI SALDIRI
0

Gaziemir'de kuyumcuda soygun girişimi! O anlar böyle görüntülendi...

İzmir'in Gaziemir ilçesinde kuyumcu dükkanındaki soygun girişimi güvenlik kamerasına yansıdı

06 Haziran 2022 Pazartesi 08:58

Gazi Mahallesi Önder Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanına önceki gün öğle saatlerinde başında motosiklet kaskı, elinde tabanca ve poşet bulunan kişi girdi.
Kadın çalışana silah doğrultan şüpheli, elindeki poşeti açtı.
Korkan kadının çekmeceyi açamaması ve elindeki telefonu göstermesi sonrası şüpheli, iş yerinden çıkarak uzaklaştı.
Polisin hakkında şikayet başvurusunda bulunulan şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.
İş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde soygun girişimi yer alıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #kuyumcu #soygun #gaziemir kuyumcu
Önceki Haber
İzmir'de otobüse mermi isabet etti!
Sonraki Haber
Göztepe'nin yeni sahibi belli oluyor!
İzmir'de otobüse mermi isabet etti!
İzmir'de otobüse mermi isabet etti!
0
İzmir'de otomobille çarpışan kamyon alt yola düştü: 1 ölü, 5 yaralı
İzmir'de otomobille çarpışan kamyon alt yola düştü: 1 ölü, 5 yaralı
0
Çevre Günü'nde dikkat çeken afiş! İzmir'in Çernobili temizlenmeyi bekliyor!
Çevre Günü'nde dikkat çeken afiş! İzmir'in Çernobili temizlenmeyi bekliyor!
0
Çalınan otomobilini paramparça buldu!
Çalınan otomobilini paramparça buldu!
0
Bisiklet turizminde artık Menemen de var
Bisiklet turizminde artık Menemen de var
0
Karabağlar'da can dostlar için kermes
Karabağlar'da can dostlar için kermes
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.