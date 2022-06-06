Gaziemir'de kuyumcuda soygun girişimi! O anlar böyle görüntülendi...

İzmir'in Gaziemir ilçesinde kuyumcu dükkanındaki soygun girişimi güvenlik kamerasına yansıdı

Gazi Mahallesi Önder Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanına önceki gün öğle saatlerinde başında motosiklet kaskı, elinde tabanca ve poşet bulunan kişi girdi.

Kadın çalışana silah doğrultan şüpheli, elindeki poşeti açtı.

Korkan kadının çekmeceyi açamaması ve elindeki telefonu göstermesi sonrası şüpheli, iş yerinden çıkarak uzaklaştı.

Polisin hakkında şikayet başvurusunda bulunulan şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

İş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde soygun girişimi yer alıyor.