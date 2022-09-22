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Gaziemir'de minibüs kazası: 16 kişi yaralandı

Gaziemir'de minibüs kazası: 16 kişi yaralandı
22 Eylül 2022 Perşembe 09:21

İzmir Gaziemir'de kırmızı ışıkta durmadığı iddia edilen otomobil ile minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile minibüs de motosiklete çarptı. Kazada 16 kişi yaralandı

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Akçay Caddesi Semt Garajı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta durmayan S.C. yönetimindeki 35 AUE 820 plakalı otomobil, ana yola bağlanmak isteyen ve ışıklarda dönüş alan H.B. yönetimindeki 35 M 8996 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Çarpışma sonrası savrulan minibüs, aynı yol üzerindeki bir motosiklete çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk kontrollerde minibüs sürücüsü S.C., içerisinde yolcu konumunda bulunan 14 kişi ve motosiklet sürücüsünün kazayı hafif sıyrıklar ile atlattığı belirlendi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerden ana yola bağlanmak isteyen minibüsün ışıklarda dönüş yaparken, S.C. idaresindeki otomobilin hızlı bir şekilde kırmızı ışık ihlali yaptıktan sonra minibüse çarptığı görüldü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #gaziemir #kaza
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