Gaziemir'de Mobil Atık Getirme Merkezleriyle atıklar dönüşüyor

Sıfır atık hedefiyle çalışmalarını yürüten Gaziemir Belediyesi, kentin farklı noktalarına yerleştirdiği Mobil Atık Getirme Merkezleriyle ambalaj atıklarının çöpe gitmesinin önüne geçiyor

Gaziemir Belediyesi, ilçenin birçok noktasına yerleştirdiği geri dönüşüm kumbaraları, işletmelere ve sitelere dağıttığı ambalaj atığı toplama kutularıyla geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarının ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor. Sıfır atık ve temiz bir doğa hedefiyle çalışmalarını yürüten belediye, bu konuda yeni bir çalışmayı yaşama geçirdi. Yurttaşların atıklarını kolayca geri dönüşüm endüstrisine kazandırmaları için kentin ihtiyaç duyulan noktalarına Mobil Atık Getirme Merkezi üniteleri konuldu. Gazi Mahallesi 28/25 sokak ile Sarnıç Cumhuriyet Meydanı olmak üzere iki noktaya konulan atık kutuları sayesinde yurttaşların atıklarını kolayca geri dönüşüme kazandırması sağlanıyor. 7 ayrı bölmeden oluşan atık ünitelerinde; kağıt - karton, plastik, metal, cam, elektronik atıklar, atık bitkisel yağ ve atık pil ayrı ayrı toplanıyor. Toplanan atıklar, lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim edilerek tekrar ekonomiye kazandırılıyor. Bu şekilde hem doğa korunuyor hem de ekonomik değer yaratılıyor.