Gaziemir'de seferberlik

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, seçim sürecinde kendisine büyük destek veren ve alanda birlikte çalıştığı CHP Gaziemir İlçe Kadın Kolları Başkan ve üyelerine teşekkür ederek, "Kimseye mahcup olmamak ve sizleri de mahcup etmemek benim için önemli. Sizler de kapı kapı dolaşıp bana kefil oldunuz. Gönlünüz ve içiniz rahat olsun. Göğsünüzü gere gere dolaşabilirsiniz" dedi.

CHP Gaziemir İlçe Kadın Kolları Başkanı Bengü Sayköse ve yönetim kurulu üyelerini kabul eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, rekor oy aldıkları seçim sonuçlarında kadın kolları üyelerinin büyük emeği olduğunu belirtti.

Artık sorumluluk bizde

Samimi bir havada geçen görüşmede kadın kolları başkan ve üyeleriyle bir süre sohbet eden Başkan Halil Arda, "Hepiniz hoş geldiniz. Sizin katkınız ve emeğinizin de katkısıyla koyduğumuz hedefe ulaştık. Rekor oyla kazanacağımıza inanıyordum. Rehavete kapılmadık, kapı kapı dolaştık. Kadın kolları olarak her kapıyı çaldık. Hepinize çok teşekkür ederiz. Büyük emeğiniz var. Siz de kapı kapı dolaşıp bana kefil oldunuz. Şimdi sorumluluk bizde. Vatandaşlarımızın bir oyluk emanetini yüreğimize ve beynimize kazıdık. Aldığımız emaneti doğru şekilde taşımalı, buna ihanet etmemeliyiz. Kimseye mahcup olmamak ve sizleri de mahcup etmemek benim için önemli. Gönlünüz ve içiniz rahat olsun. Göğsünüzü gere gere dolaşabilirsiniz" dedi.

Bir kişi dahi oy verdiği için pişman olmamalı

Gaziemir'de 31 Mart yerel seçimlerinde, yüzde 57.06 oy oranıyla son 15 yıldaki en yüksek oy oranına ulaşmayı başararak tarihi bir rekora imza atan Başkan Halil Arda, "Türkiye'ye umut olan bir şehirdeyiz. Oyumuzu arttırarak geldik. Daha önce CHP'ye oy vermeyen vatandaşlarımızdan da çok oy aldık. Artan oylarımızın çoğu bu vatandaşlarımızın bize olan teveccühü ile oluştu. Onları da düşünmek ve korumak zorundayız. Biz iyi insanlarız, bunu unutmayacağız. Gaziemir'de bir tek kişi bile bize oy verdiğine pişman olmamalı, bizlerle onur ve gurur duymalı. Görev süremiz başlayalı bir ay oldu. Şu ana kadar attığımız her adım takdirle karşılanıyor. Aynı sorumluluk duygusuyla ve özenle çalışmaya devam edeceğiz. Seferberlik halindeyiz. Sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. Kısa süre sonra projelerimizi de birer birer uygulamaya başlayacağız" şeklinde konuştu.

İstanbul'a destek vermeye hazırız

Konuşmasında güncel siyasi gelişmeleri de değerlendiren Başkan Halil Arda, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini iptal kararının dünyada bir örneğinin bulunmadığını vurgulayarak, İstanbul'a giderek çalışmak isteyen çok sayıda partili olduğunu, Gaziemir Belediyesi olarak her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını kaydetti.