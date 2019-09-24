Gaziemir'de silahlı kavga: 3 yaralı

Gaziemir'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Gaziemir'de silahlı kavga: 3 yaralı
24 Eylül 2019 Salı 09:43

Emrez Mahallesi 179 Sokak'ta Ersin K. ile Recep K, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, av tüfeğiyle Ersin K. ile Recep K'ye ateş edip kaçtı.Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu Ersin K. ve Recep K. ile kavga sırasında evinin balkonunda bulunan Sevda D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ersin K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
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