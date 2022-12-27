Gaziemir'de yollar yenileniyor

Yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Gaziemir Belediyesi, 2022 yılında 7 bin 264 ton asfalt kullanarak 30 bin 521 metrekare alanı asfaltladı, 26 bin 397 metrekare alana da kilit parke döşedi

Gaziemir Belediyesi, ilçeye modern görünüm kazandırmak ve yurttaşların yaşam standartlarını artırmak için 16 mahallede yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bozulan yollar yenileniyor. Ekipler, ilçenin ihtiyaç duyulan her mahallesinde asfalt yama, asfalt serim, kilit parke döşeme işlemleri yapıyor.

Bozulan, ekonomik ömrünü tamamlayan yol kaplamalarını söken ekipler, zemin güçlendirmesinin ardından sıcak asfalt serimi veya kilit parke döşeme yapıyor. Mevcut yolları onaran ekipler, imar planları doğrultusunda yeni açılan cadde ve sokakların da asfaltlamasını yapıyor. Belediyenin 2022 yılı boyunca yürüttüğü çalışmalar kapsamında 7 bin 264 ton asfalt kullanılarak 30 bin 521 metrekare alanda asfalt serimi yapıldı. Yol onarım çalışmaları kapsamında, 26 bin 397 metrekare alana kilit parke döşendi. Yenilenen yollar, yayalar ve taşıtlar için daha güvenli hale geldi.

Sarnıç’ın yollarında yoğun çalışma



Yol çalışmaları kapsamında Sarnıç bölgesinin ana arterleri de yenilendi. İmar planlarında yer alan 1182 ve 1183 Sokağı açarak kilit parke kaplaması ve kaldırım yapan belediye, Vatan Caddesi, Bayrak Caddesi ile 1104 Sokağın eskiyen yol kaplamaları ve kaldırımlarını yeniledi. 1099, 1093 ile 1095 Sokaklarda yenileme çalışmaları devam ediyor.

Gaziemir’in 16 mahallesinin sokaklarında yol yenileme ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerinin altını çizen Belediye Başkanı Halil Arda, “2022 yılında hız verdiğimiz yol yenileme çalışmaları kapsamında birçok cadde ve sokağımızın eskiyen yol kaplamalarını tamamen yeniledik. Yıl boyuca 7 bin 264 ton asfalt kullanarak 30 bin 521 metrekare alanı asfaltladık, 26 bin 397 metrekare alana da kilit parke döşedik. İhtiyaç duyulan noktalarda yol yenileme çalışmalarını sürdürerek, yurttaşlarımızın bu yöndeki taleplerini çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz” dedi.