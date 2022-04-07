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Gaziemir'e kay kay parkı

Gaziemir Belediyesi, gençlerin kaykay yapacağı, özel parkurların yer aldığı 800 metrekare büyüklüğündeki Kaykay Parkı’nın yapımına başladı

Gaziemir'e kay kay parkı
07 Nisan 2022 Perşembe 11:04

Sağlıklı nesiller yetişmesi için yurttaşların spor yapabileceği alanlar inşa eden Gaziemir Belediyesi, özel bir çalışmayı daha yaşama geçiriyor. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, gençlerden yoğun olarak gelen kaykay parkı taleplerine kayıtsız kalmadı. Gençlerin bu yöndeki ihtiyaçlarını karşılamak için Kaykay Parkı’nın yapımına başlandı. Kaykay Parkı, Atıfbey Mahallesi’nde 800 metrekare büyüklüğündeki alanda yaşama geçiriliyor. Alt yapı çalışmaları tamamlanan, zemini betonla kaplanan parkta, özel tasarımlı parkurlar oluşturulacak. Gençlerin spor yapacağı parkurlarda rampa, bench ve boxlar yer alacak.   

Sporun her branşını yapabilmeleri için gençleri desteklediklerini ifade eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Gençlerimizden gelen özel bir talebi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gençlerimizin uzun süredir talep ettiği, ilçemizin ilk kaykay parkını yaşama geçiyoruz. Zemin çalışmalarını tamamladığımız parkı, rampa, bench ve boxın yer alacağı parkurları tamamladıktan sonra hizmete sunacağız. Parkımızın tamamlanmasıyla kaykay sevdalısı gençlerimiz burada özgürce spor yapabilecekler” diye konuştu.

Etiketler; #gaziemir #gaziemir belediyesi #kay kay parkı
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