Gaziemir'i kadınlarla birlikte kazandık

CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı ve yönetiminin tebriğini kabul eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda "Kadınlarımızın hayattaki rolü çok önemli. Kadın eli değecek anlayışıyla belediye meclisinde ve belediye yönetiminde kadınlarımıza öncelik verdim" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı ve yönetim kurulu üyeleri dedesinin makamına oturan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'yı ziyaret etti, başarılar diledi. CHP Gaziemir İlçe Kadın Kolları Başkanı Bengü Sayköse ile yönetiminin de katıldığı ziyarette, Torun Halil Arda seçimin kazanılmasında kadınların büyük emeğinin olduğunu dile getirdi, kadınlara teşekkür etti. Başkan Halil Arda, "İki ay boyunca kadın kollarımız, gençlik kollarımız, belediye meclis üyelerimiz ve tüm örgütümüz çok çalıştı. Örgütümüzün emeği ve özverisiyle tarihi bir oyla seçimi kazandık. Rekor oy alacağımızı inanıyordum ama rehavete kapılmadık, kapı kapı gezerek seçimleri kazandık" dedi.

Türkiye'ye umut olduk

CHP'nin belediye seçimlerinde kazandığı başarıda İzmir'in çok önemli bir yeri olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Halil Arda, "Biz İzmir olarak Türkiye'ye umut olduk. Bizim böyle bir misyonumuz var. Bu enerjiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz, umudu daha da çoğaltacağız. İyi işler yaparak, iyi projeler hayata geçirerek, insanlarımızın hayatlarına dokunarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni yerel iktidardan genel iktidara taşıyacağız" diye konuştu.

Pozitif ayrımcılık

Kadınların hayattaki rolünün çok önemli olduğuna inandığını dile getiren Torun Halil Arda, "Kadın eli değecek diyerek yola çıktık ve belediye meclisinde kadınlara ağırlık verdik. Belediyede yaptığım atamalarda da kadınlara öncelik veriyorum. Özel Kalem, Temizlik İşleri, Sosyal Yardım İşleri ve Mali Hizmet Müdürlüklerinde kadın müdürlerimize görev verdim" dedi.

Hayata geçireceği projelerde de kadınlara öncelik vereceğinin altını çizen Başkan Arda sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupa Birliği projeleriyle ilgili önemli çalışmalarımız olacak. AB fonlarından yararlanarak kaynak yaratacağız. Bu kaynaklar sayesinde başta kadınlarımız olmak üzere çocuklarımız, gençlerimiz ve engelli vatandaşlarımız için projeler hayata geçireceğiz."

Başarılı olacak

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'yı kutlayan, başarılar dileyen CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı "Kadın kolları, gençlik kolları başta olmak üzere tüm örgütümüz güzel bir seçim çalışması yürüttü ve çok güzel sonuçlar aldık. Belediye başkanlığı görevinizde size başarılar diliyorum. Bu görevi başarıyla yürüteceğinize inanıyorum. Bizim belediyelerimizin tarihi bir sorumluluğu var, başarılı olmaları çok önemli. Eğer yerel yönetimlerde başarılı olursak genel yönetimde de iktidar olacağız" diye konuştu.