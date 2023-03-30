Gaziemir'in tematik parklarına yoğun ilgi

Gaziemir Belediyesi'nin hizmete sunduğu Köpek Parkı'na hayvanserler, Kaykay Parkı'na da spor sevdalısı gençler yoğun ilgi gösteriyor.

İlçedeki 601 bin 608 metrekare büyüklüğündeki 160 park ve yeşil alanda çalışmalarını sürdüren Gaziemir Belediyesi, yurttaşların talepleri doğrultusunda özel kullanım amacına uygun tematik parklar yapıyor. Belediyenin, hayvanseverlerin talebi üzerine yaptığı Köpek Parkı ile kaykay sevdalısı gençlerin yoğun isteğini karşılamak için yaptığı Kaykay Parkı, yoğun ilgi görüyor.

Belediyenin bin 600 metrekare büyüklüğündeki alanda inşa ettiği Köpek Parkı'nda, hayvanseverler köpeklerini rahat bir şekilde dolaştırıyor, egzersiz yaptırıyor. Köpeklerin egzersiz ihtiyaçlarının karşılamasına imkân sağlayan parkta eğitim tüneli, atlama halkası, köpek eğitim tahterevallisi, yürüyüş köprüsü bulunuyor. Köpekler, parkta enerjilerini atıyor ve diğer hayvanlarla sosyalleşiyor. Büyük kısmı çim alandan oluşan parkta, 213 metrekarelik köpek oyun alanı, 34 metrekarelik köpek tuvaleti ve suluklar yer alıyor. Parkta, hayvanseverlerin oturması için amfi oturma alanı ve banklar bulunuyor. Köpek sahipleri de burada yeni arkadaşlıklar kurarak sosyalleşiyor.

Gençlerden yoğun olarak gelen kaykay parkı taleplerine kayıtsız kalmayan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın hayata geçirdiği Kaykay Parkı, aksiyon tutkunlarının vazgeçilmez mekânı oldu. Gazikent Mahallesi'ndeki 800 metrekarelik alanda yapılan Kaykay Parkı'nda rampa, bench ve box bulunuyor. Parka yoğun ilgi gösteren gençler, özel tasarımlı parkurlarda; kaykayları, patenleri ve bisikletleriyle özgürce spor yapıyor.