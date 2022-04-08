Gaziemir’de 640 işçiyi kapsayan toplu sözleşme imzalandı

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile DİSK Genel İş Sendikası İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile belediyenin işçi personelinin maaşlarına yüzde 32 ile yüzde 46 oranında zam yapıldı. Sözleşmeye göre 2023 yılında maaşlara yüzde 20, 2024 yılında ise enflasyon oranında zam yapılacak

Gaziemir Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş görüşmelerinde anlaşmaya varıldı. Yürütülen görüşmelerde mutlu sona ulaşılmasının ardından taraflar arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Gaziemir Belediyesi’nin toplantı salonunda düzenlenen imza törenine Belediye Başkanı Halil Arda, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK Genel İş Sendikası İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, şube yönetim kurulu üyeleri ve sendika işyeri temsilcileri katıldı.

Gaziemir Belediyesi’nin Gazi-Bel şirketinde çalışan 640 emekçiyi kapsayan sözleşme ile çalışanların maaşlarına yüzde 32 ile yüzde 46 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Sözleşmeye göre sosyal haklarla birlikte en düşük işçi maaşı 7 bin 500 lira oldu.

Üç yılı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi’ne göre çalışanlar 2023 yılında yüzde 20, 2024 yılında ise enflasyon oranında zam alacak.

Bütçemize göre en yüksek zammı verdik



İmza töreninde konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediyenin bütçesi doğrultusunda verebilecekleri en iyi zammı verdiklerini belirtti. Başkan Arda, “Ülkemizin şartlarında çalışanların yaşam koşullarını çok iyi biliyorum. Ülkemizi yönetenlerin tercihlerinin yol açtığı ekonomik kriz her yurttaşımızı ve belediyelerimizi derinden etkiledi. Belediye olarak imkânlarımız doğrultusunda en yüksek zam oranını verdik. Toplu iş sözleşmemizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her zaman işçimizin yanındayım. Bu sözleşmede verdiğim sözleri yerine getirmek için canla başla çalışacağım. Toplu iş sözleşmemiz, emekçi kardeşlerimize hayırlı olsun” dedi.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “4,5 ay boyunca sözleşmenin emek vererek Toplu İş Sözleşmesi’ni hazırlayan, sözleşmede emeği geçen başta Belediye Başkanı Halil Arda olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Sözleşmemizin, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde birlikte yol yürüdüğümüz emekçi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

DİSK Genel İş Sendikası İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara ise “Sabırla, özveriyle toplu sözleşmenin hazırlanmasına katkı koyan, başta Belediye Başkanı Halil Arda olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bir kara kıştan geçiyoruz. Bu günleri atlatmayı ve hep birlikte baharda buluşmayı diliyorum” diye konuştu.