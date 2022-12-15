Gaziemir’de annelere ve bebeklerine özel hizmet

Gaziemir Belediyesi, Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında hamilelik sürecinde ve doğum sonrasında annelere ve bebeklerine sağlık hizmeti sunuyor

Gaziemir Belediyesi’nin, yurttaşların bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan daha güçlü olması için verdiği sağlık hizmetlerinden her yıl binlerce kişi faydalanıyor. Ücretsiz verdiği sağlık hizmetleriyle her yaştan yurttaşın bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayan belediye, Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında annelere ve bebeklerine özel hizmet veriyor. Proje kapsamında, hamilelik sürecinde ve doğum sonrası ziyaret edilen annelerin ve bebeklerin sağlığı takip ediliyor. Hamilelik sürecinde anne ve bebeğin sağlık kontrollerini yapan ekipler, anne-babayı doğum sonrasına hazırlıyor. doğumun ardından anne ve bebeğin sağlık kontrollerini düzenli olarak yapan ekipler, ilk kez anne baba olan çiftleri de bebek bakımı konusunda eğitiyor. Sağlık ekibi, dünyaya gözleri açan bebeğe içinde bebek bezi, bebek alt değiştirme örtüsü, ıslak mendil, şampuan, vazelin gibi temel ihtiyaçların yer aldığı çanta armağan ediyor. Çantanın içinde anneler için de göğüs pedi ve emzirme önlüğü yer alıyor.

Hoş geldin Bebek ekibi, 2019 yılının nisan ayından bu yana 3 bin 355 ziyaret yaparak anneler ve bebeklere hizmet verdi. Bu hizmetten yararlanmak isteyenler, 0232 999 0 112 veya 0232 999 0 251 dâhili 1850 numaralı telefondan randevu alabiliyor.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da zaman zaman Hoş Geldin Bebek ekibinin ziyaretlerine eşlik ederek çocuklarını kucaklarına alan ailelerin mutluluğuna ortak oluyor. Başkan Arda eşi Deniz Arda ile birlikte, çocukları dünyaya gelen Uçar ve Toktay ailelerini ziyaret ederek tebrik etti. Başkan Arda, “Sağlık hizmetlerimizle her yaş grubuna özel hizmet veriyoruz. Hoş Geldin Bebek Projemiz kapsamında hamilelik sürecinden başlayarak annenin ve bebeğin sağlık kontrollerini yapıyoruz. Bebeklerimize, içinde temel ihtiyaçlarının yer aldığı çanta armağan ediyoruz. Ben de fırsat buldukça ekibimizle birlikte aileleri ziyaret ederek onların mutluluklarına ortak oluyorum. Son olarak ziyaret ettiğim Uçar ve Toktay ailelerine ve bebeklerine mutlu bir ömür diliyorum” diye konuştu.