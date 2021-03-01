Gaziemir’de aralıksız denetim

Gaziemir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, pazarcı esnafına HES kodu sorgulaması yapıyor. Ekipler, HES kodu olmayan ve sorgulamaya göre riskli olduğu belirlenen esnafın satış yapmasına izin vermiyor. Zabıta ekipleri, marketlerde de fiyat denetimini aralıksız sürdürüyor

Salgının yayılmasını önlemek ve halkın yoğun olarak bulunduğu kamusal alanları daha sağlıklı bir hale getirmek için dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sürdüren Gaziemir Belediyesi, denetimlerini de aralıksız sürdürüyor. Hizmet almak için belediye hizmet noktalarını ziyaret eden vatandaşlar ile belediye personeline HES kodu sorulması uygulamasını sürdüren Gaziemir Belediyesi, semt pazarlarında aynı uygulamayı sürdürüyor.

Gaziemir Belediyesi Zabıta Müdürü Oktay Bilgin ve zabıta ekipleri pazarcı esnafına tek tek HES kodu sorgulaması yapıyor. Denetimlerde HES kodu olmayanlar ve sorgulamaya göre riskli olduğu belirlenenlerin satış yapmasına izin verilmiyor. Zabıta ekipleri, tezgâhlara ürünlerin fiyatlarını gösteren etiket konulması konusunda da esnafı uyarıyor.

Belediyenin aldığı önlemler kapsamında, alışveriş yapmak için pazara gelen yurttaşların pazar yerine girişte ateş ölçümleri yapılıyor. Ateşi yüksek çıkanlar pazara alınmazken maskesiz yurttaşların da alışveriş yapmasına izin verilmiyor.

Fiyat denetimi

Gaziemir Belediyesi, ilçede gıda ve temizlik malzemesi satan yerlerde de fiyat kontrolleri yapıyor. Belediyenin zabıta ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, özellikle son dönemde yoğun talep gören kolonya, sabun, dezenfektan, ıslak mendil, sıvı yağ, bakliyat ve makarna gibi temizlik ve gıda ürünlerinin fiyat kontrolü yapılıyor. Raflardaki ürünlerin fiyat etiketlerini fotoğraflayan zabıta ekipleri ürünün markası, cinsi, gramajı ve fiyatı gibi bilgileri de kayıt altına alıyor. Mevcut fiyatları belgeleyen ekipler, ürün fiyatlarında yaşanan değişimi tespit etmek için işletmelerden geçen ayki alış-satış fiyatlarını gösteren belgeleri de talep ediyor. Denetimlerde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalar, cezai işlem uygulanması için İzmir Ticaret İl Müdürlüğü’ne rapor ediliyor.

Ekipler, ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını da karşılaştırıyor. Etiket fiyatı ile kasadaki fiyatı farklı olan ürünlerin satışını yapan işletmelere tutanak tutuluyor.