Gaziemir’de eğlenceli yarıyıl

Gaziemir Belediyesi, çocukların yarıyıl tatilinde eğlenceli zaman geçirmeleri için 25-26 Ocak’ta Sömestir Etkinlikleri düzenleyecek.

Her yıl farklı etkinliklerle öğrencilerin karnelerini kutlayan Gaziemir Belediyesi bu yarıyıl tatilinde de öğrencilere özel etkinlikler hazırladı. Belediyenin düzenlediği ve iki gün sürecek Sömestir Etkinlikleri’nde çocuklar gönüllerince eğlenecek. ESBAŞ Spor Salonu’na, şişme oyun grupları kurularak etkinlikler burada düzenlenecek. Çocuklar sosis balon, yüz boyama, boks ringi, sihirbaz gösterisi, dev twister, dev jenga, basketbol, canlı langırt, renkli zıp zıp, sumo güreşi gibi oyun parkurlarında bol bol eğlenerek tatilin keyfini çıkaracak. Etkinliğe katılacak çocuklara pamuk şeker, kâğıt helva ikram edilecek. 6-12 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği etkinlikler, 25-26 Ocak’ta düzenlenecek. Saat 10.00’da başlayıp 17.00’de son bulacak etkinlikler, 10.00-12.00, 12.30-14.30, 15.00-17.00 saatlerinde olmak üzere üç seans halinde düzenlenecek. Etkinliklere katılmak isteyen çocuklar Atatürk Kültür Merkezi ile Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi ziyaret ederek kayıt yaptırması gerekiyor.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Yoğun bir dönemin ardından karnelerini alan öğrencilerimize ve fedakâr öğretmenlerimize güzel bir tatil diliyorum. Sevgili çocuklar, 25-26 Ocak’ta düzenleyeceğimiz Sömestir Etkinliklerimize hepinizi bekliyorum” diye konuştu.

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