Gaziemir’de, engelli bireyler için özel proje

Gaziemir Belediyesi, Engelliler Haftası’nda düzenlediği projeyle, ilçede yaşayan ve özel eğitim alan 100 engelli çocuğa ve ailelerine, sosyal hayata katılımlarını artırmak için 400 lira bakiyeli Porta Hediye Kartlar verecek

Gaziemir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda özel bir projeyi daha yaşama geçiriyor. Gaziemir Belediyesi ile Gaziemir Kadın Derneği iş birliği ile hayata geçirilecek projeyle, ilçedeki okullarda özel eğitim alan engelli çocuklar ve aileleri için özel bir çalışma hazırlandı. Belediye dernek iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Özel Eğitim Uygulama Okulları ve Özel Eğitim Alt sınıflarında eğitim gören Gaziemirli 100 çocuğa ve ailelerine, kamusal alanda sosyalleşme imkânlarını genişletmek üzere belediye işletmesi Porta Gaziemir’den faydalanacakları Porta Hediye Kartlar verilecek. İki ay kullanma süresi olacak kartlarda, 400 liralık bakiye olacak. Kart sahibi, Porta Gaziemir’den ücretsiz yararlanacak. Bu projeyle, engellilerin toplumsal hayata katılımları teşvik edilerek toplum içindeki görünürlüklerinin artırılması hedefleniyor. Projeyle, başta özel gereksinimli bireyler olmak üzere, tüm dezavantajlı grupların toplumsal hayata katılma gereksinimleri konusunda bir farkındalık yaratılacak.