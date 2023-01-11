Gaziemir’de zorluklar dayanışmayla aşılıyor

Çok yönlü sosyal hizmetleriyle zor günlerinde yurttaşlara destek olan Gaziemir Belediyesi, ekonomik zorluk yaşayan ailelere yardım eli uzattı; çocuklara, engellilere ve kadınlara destek oldu

Gaziemir Belediyesi, ekonomik kriz nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan yurttaşlara, sosyal projeleriyle destek oluyor. Belediyeye başvurup yardım talebinde bulunan kişilerin gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığı özel bir çalışmayla belirleniyor. Belediyenin sosyal hizmet uzmanları, sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyeye başvuru yapanların evlerinde inceleme yapıyor ve ailenin ekonomik durumunu tespit ediyor. Belediye, inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ve resmi kurumlardan gerekli belgeleri getiren ailelere ayni yardım yapıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 2022 yılında yürütülen çalışmalar kapsamında, muhtaç durumda olduğu belirlenen ailelere yardım eli uzattı; çocuklara, engellilere ve kadınlara destek oldu.

Sosyal Market’le iyilik harekâtı büyüyor

Gaziemir Belediyesi, Sosyal Market’te yardımseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getiriyor. Sosyal Market’te, yardımseverlerin yaptığı bağışlar, belediye eliyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Gaziemir’in “İyilik ve dayanışma merkezi” olan Sosyal Marketten destek almak için belediyeye başvuran ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere puan yüklü bir kart veriliyor. Kart sahibi aile, “Sosyal Market”i ziyaret ederek kartındaki puan karşılığında gıda, temizlik ürünü ve giysi gereksinimlerini ücretsiz olarak karşılayabiliyor. Sosyal Market’ten, 806 aile yararlanıyor.

Tam destek!

Geniş bir yelpazede sosyal hizmetler sunan belediye, ailesi ekonomik zorluk yaşayan 22 üniversite öğrencisine toplam 88 bin lira eğitim desteği verdi, 369 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti armağan etti. Sel, yangın gibi doğal afetlerde vatandaşın yanında olan belediye, ihtiyaç sahibi 64 aileye de ev eşyası bağışlarının ulaşmasını sağladı. Asker ailelerine nakdi yardımda bulunan belediye, vatani görevini yapmaya giden 6 kişiye de asker çantası verdi. Engelli ve hasta yurttaşlara da destek olan belediye, bağışta bulunan vatandaşların da desteğiyle 17 kişiye hasta yatağı ve 8 yurttaşa da tekerlekli sandalye yardımı yaptı. Cenaze ve taziye hizmetleriyle 562 yurttaşın acısına ortak olan belediyenin çamaşırhanesinde, 325 aileye 2 bin 674 kez çamaşır yıkama hizmeti verildi.

Semtevlerinde kadınlara ve çocuklara özel hizmet

Gaziemir Belediyesi Cumhuriyet Semtevleri’nde düzenlediği kurslar ve eğitimlerle ev kadınlarını üretime yönelterek onların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif bireyler olmalarını sağlıyor. Belediyenin 2022 yılında semt evlerinde düzenlediği 24 farklı kurstan 3 bin 160 kursiyer faydalandı. Semtevlerinde kadınlar için 3 farklı girişimcilik ve mesleki eğitim kursu düzenlendi. Semtevlerinin kadın kursiyerleri için 10 gezi ve eğitim yapıldı.

Bu merkezlerde sadece kadınlara değil çocuklara da hizmet veriliyor. Çocuklara yönelik düzenlenen kurslarla onların kişisel gelişimlerine katkı koyulurken aynı zamanda sosyalleşmeleri sağlanıyor. 2022 yılında semtevlerinde çocuklar için 39 eğitim, atölye çalışması ve gezi düzenlendi.