‘Gaziemir’i dünyaya tanıtacağız'

Gaziemir Kent Konseyi Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda tüm üyelerin oylarını alan Ayhan Aksoy konsey başkanlığına seçildi. Kent yönetiminde ortak akıl, katılımcı yönetimin önemine değinen Başkan Arda, “Herkes kentin yönetimine ortak olmalı, katkı koymalı” dedi.

Gaziemir Kent Konseyi Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı belediyenin meclis salonunda yapıldı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcilerinin katıldığı genel kurulda Gaziemir Kent Konseyi önceki dönem başkanı Coşkun Özen, konseyin gerçekleştirdiği ve hayata geçirmek için hazırladığı projeler hakkında bilgi verdi. Faaliyetlerin sunumunun ardından kent konseyinin yeni başkan ve yönetiminin belirlenmesi için seçim yapıldı. Genel kurulda tek aday olan Ayhan Aksoy oyların tamamını alarak Gaziemir Kent Konseyi Başkanlığı’na seçildi.

Gaziemir Kent Konseyi’nin önceki dönem Başkanı Coşkun Özen ve yönetimine teşekkür eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, yapılan seçim sonucu Gaziemir Kent Konseyi Başkanı seçilen Ayhan Aksoy ve yeni yönetime başarılar diledi. Kentlerin yönetiminde ortak akıl, katılımcı yönetim anlayışının önemine değinen Başkan Halil Arda, “Kentin geleceği, kentin yönetimi sadece belediye başkanına, meclis üyelerine bırakılmamalı. STK’lar başta olmak üzere kentte yaşayan herkes yönetime ortak olmalı, kente katkı koymalıdır. Bu anlamda kent konseylerini çok önemsiyorum, kent konseyiyle birlikte çalışmak istiyorum.

Kent konseyleri kentin vizyonu, geleceği, doğasıyla ilgili konularda aktif olmalı. Çocuk meclisi, gençlik meclisi daha aktif olmalı. Gençleri, çocukları yönetime ortak etmek, onların fikirlerini önemsemek gerekiyor. Çünkü biz onların gözüyle dünyaya bakamayız. Gaziemir İzmir’in dünyaya açılan kapısı. Biz de hayata geçireceğimiz çalışmalarla kentimizi dünyaya tanıtacağız” diye konuştu.

Gaziemir Kent Konseyi Başkanı Ayhan Aksoy ise “İnsan odaklı olup, kentimize hizmet üretmek için bu göreve talip oldum. Demokrasi kültürünün Gaziemir’de yerleşmesini sağlayarak geniş kitlelerin kentin yönetimine katılmasını sağlayacağız” dedi.