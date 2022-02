Gaziemir’in altın raketi: Pelin Çolak

Tenis sporunda elde ettiği başarıyla milli formayı giymeye hak kazanan Gaziemir Belediyesi’nin sporcusu Pelin Çolak, “Ben çok çalışarak, azimle başarıyı yakaladım ve yeni başarılar için daha çok çalışıyorum. Kadınlar çalışırlarsa hayatta başaramayacakları hiçbir şey yok” diye konuştu

Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün tenis sporcusu 16 yaşındaki Pelin Çolak, 9 yaşında başladığı tenis sporunda emin adımlarla yolunda ilerliyor. Ailesinin yönlendirmesiyle önce hobi olarak başladığı tenis sporunu sevince profesyonel olarak bu spora devam etmeye karar veren Çolak, birçok başarıya imza atıyor. Bugüne kadar katıldığı turnuvalarda kırktan fazla derece alan genç sporcu, iki kez katıldığı Tennis Europe turnuvalarının kariyerinin en unutulmaz turnuvaları olduğunu söylüyor. Ter döktüğü ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde ettiği derecelerle millilik belgesi almaya hak kazanan Çolak, milli formayla yeni başarılara imza atmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hedef milli formayla yeni başarılar

Ailesinin yönlendirmesiyle spora başladığını anlatan Pelin Çolak, “Önce tenise hobi olarak başladım. Daha sonra bu sporu sevince profesyonel olarak yapmaya karar verdim, çalışmalarımı yoğunlaştırdım ve turnuvalara katıldım. Turnuvalarda birincilik başta olmak üzere birçok dereceye imza attım. Mücadele verdiğim turnuvalarda elde ettiğim başarılarla millilik belgesi almaya hak kazandım. Şu an en büyük hedefim milli formayla ülkemizi temsil etmek ve yeni başarılara imza atmak” diye konuştu.

Katıldığı her turnuvanın kendisi için çok özel olduğunu ifade eden genç sporcu, “Her turnuvada derecelerin yanı sıra yeni deneyimler kazandım. Ancak birincilik ve ikincilik dereceleri kazandığım Tennis Europe kapsamında düzenlenen kategori 3 Tennis Organisation Cup Turnuvası ve Adana Tennis Cup Turnuvası kariyerimin en özel turnuvaları” dedi.

“Spor eğitime engel değil”

Spor yapmasının eğitim hayatını olumsuz etkilemediğini, sporda elde ettiği başarıların eğitim hayatında yeni kapılar açtığının altını çizen Çolak, “Spor yapmak okul başarımı hiçbir şekilde etkilemiyor. Tam tersine spordaki başarımla okuldaki başarım da artıyor. Spordaki başarılarımla elde ettiğim millilik belgesi sayesinde Amerika’da burs alma imkânı kazandım. Amerika’ya gidemesem bile bu belge sayesinde ülkemizdeki vakıf üniversitelerinde burslu olarak okuyabileceğim” dedi.

Ailesinden tam destek

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) Projesi’nde de yer alan Pelin Çolak, Antrenör Umut Alptekin ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Kışın, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Uluslararası Tenis Eğitim Merkezi’nde yazın ise Türkiye Tenis Federasyonu’nun Ulusal Tenis Eğitim Merkezi’nde çalışmalarını sürdüren genç sporcu, haftanın 6 günü antrenman yapıyor.

Ailesinin kendisine her türlü desteği verdiğinin altını çizen Pelin Çolak şunları söyledi:

“Kışın okulum nedeniyle günde 4 saat, yazın ise günde 6 saat antrenman yapıyorum. Spor yapmam için ailem, özellikle annem çok destek veriyor. Annem kendi aracımızla her gün Gaziemir’deki evimizden Karşıyaka’daki spor salonuna beni antrenmana getiriyor. 37 kilometre geliş, 37 kilometre gidiş olmak üzere her gün 74 kilometrelik yolda beni getirip götürüyor. Antrenmanım bitene kadar beni salonda bekleyen annem, spor kariyerime destek olmak için erkenden emekli oldu. Her anımda ailem hep yanımdaydı ve olmaya devam ediyor.”

“Ben başardım, siz de başarabilirsiniz”

“Çok çalışarak ve azmim sayesinde bu sporda başarılar elde ettim. Bu sporda başarılı olmak için ailem ve ben çok fazla fedakârlık yaptık” diyen Pelin Çolak sözlerini sürdürdü: “Ben bu başarıları kazanmak için çok çalıştım. Daha da başarılı olmak için çalışmalarıma yoğun tempoyla devam ediyorum. Hayatın her alanında aktif olur, daha fazla rol alırlarsa kadınların başaramayacakları hiç bir şey yok. Ben başardım, siz de başarabilirsiniz!”