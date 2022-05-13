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Gaziemirli 700 kadın Bergen’i izledi

Gaziemir Belediyesi, Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği ve Optimum AVM iş birliğinde düzenlenen etkinlikte 700 kadın Bergen filmini ücretsiz seyretti

Gaziemirli 700 kadın Bergen’i izledi
13 Mayıs 2022 Cuma 16:00

Düzenlediği kültür sanat etkinlikleriyle her yaş ve her kesimden yurttaşı sanatla buluşturan Gaziemir Belediyesi, kadınlar için özel bir program düzenledi. Gaziemir Belediyesi, Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği ve Optimum AVM iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte kadınlar sinemayla buluştu.

Etkinlik kapsamında 700 kadın Bergen filmini seyretti. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile Gaziemir Gönüllü Kadınlar Derneği Başkanı Deniz Arda’da da kadınlarla birlikte filmi izledi.

Kadın dostu Gaziemir anlayışıyla projeler yaşa geçirdiklerinin altını çizen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Kadının gücüne inanıyoruz. 4 başkan yardımcımızın 3 kadın, 20 müdürümüzün 10’u kadın. Kadın cinayetleri maalesef artırıyor. Bunun üstesinden ancak dayanışmayla geliriz. Gücünüzün farkında olun. Güç sizde, birlikte olduğunuz sürece yapamayacağınız hiçbir şey yok. Bu konuda farkındalık yaratmak için, hayatı çok büyük zorluklarla geçen sanatçı Bergen’in hikâyesinin anlatıldığı Bergen filmiyle kadınlarımızı buluşturduk. Bu filmi erkekler de seyretmeli. Kadına şiddete karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Film hakkında

Yaratıcı yapımcılığını Mine Şengöz’ün üstlendiği, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı Bergen filminde, Bergen’in gücünü hayallerinden, sesinden ve hayata dair hiç vazgeçmediği umudundan alan yetenekli bir müzisyen olduğu vurgulanıyor. Mehmet Binay ve Caner Alper’in yönettiği filmin güçlü oyuncu kadrosunda bütün şarkıları seslendiren Farah Zeynep Abdullah’la Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran, Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren, Suzan Kardeş gibi isimler yer alıyor. Filmin özgün müzikleri ise Mazlum Çimen ve Saki Çimen imzasını taşıyor.

Etiketler; #gaziemir #bergen #film
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