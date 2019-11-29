Gaziemirli bu çirkin eyleme izin vermez

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ilçeye bağlı Yeşil Mahallesi'nde oturan Alevi ailenin evinin duvarına yazı yazılarak, çarpı işareti konulmasıyla ilgili açıklama yaptı. MİT Başkanlığı'nın devrede olduğunu belirten Arda, "Bu olay Gaziemir Belediyesi'ne mal edilmeye çalışılıyor. Gaziemir halkı, sinir uçlarına dokunan bu çirkin eylemlere izin vermeyecektir" dedi

Gaziemir'e bağlı Yeşil Mahallesi'ndeki Bayram Şenal'a ait evin duvarına, ayrılıkçı yazı yazılıp, çarpı işareti konulması üzerine dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayı kınadığı açıklamalarda bulundu. Birçok kesimden ise birlik ve beraberlik mesajları geldi. Bayram Şenal'ın oğlu Eren Şenal ise dün polise verdiği ifadede, "Evimize daha önce tankerle su veriliyordu; ancak son zamanlarda suyun verilmemesi üzerine bir süre önce Gaziemir Belediyesi'ne gittim. Darbedilerek dışarı atıldım. Sorumlusu da Belediye Başkan Yardımcısı Necati Kırmaz'dır" dedi.

İçimize sindiremiyoruz

Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda, beraberindeki meclis üyeleriyle olaya ilişkin basın açıklaması yaptı. Bütün Gaziemirlilerin olaydan üzüntü duyduğunu belirten Arda, "Olaydan dolayı sadece ben değil bütün Gaziemirliler, büyük bir üzüntü ve şaşkınlık içindedir. İlçemizde, meydana çıktığınızda yolda insanlarla konuşun ve bu durumun herkesi derinden yaraladığını ve herkesin yaşananlara tepki nasıl verdiğini yakından göreceksiniz. Biz Gaziemirliler olarak bu olayı içimize sindiremiyoruz. Bugün de belediye meclisimizde beraber görev yaptığım meclis üyesi arkadaşlarımla bu kabul edilemez olayın karşısında olduğumuzu vurgulamak için sizlerle buluştuk. Alevi yurttaşlarımıza yönelik nefret ve hedef gösterme amacıyla yazılan bu yazıları yazanların bir an önce bulunması için dün kaymakamımız ve ilçe emniyet müdürümüz ile bir toplantı gerçekleştirdik. Bu olayın aydınlığa kavuşturulması için tüm kurumlar teyakkuza geçmiş durumda" diye konuştu.

Çok dikketli olunmalı

Böyle eylemlere yönelik tavırlarının her zaman net olduğunu belirten Arda, şunları söyledi: Ne belediye başkanı olarak ben ne de Gaziemir halkı, sinir uçlarına dokunan bu çirkin eylemlere izin vermez, vermeyecektir. İlçemizde yaşanan bu olayın ardından çirkin saldırının hedefi olan ailenin bazı suçlamalar yaptığını maalesef gördük. Ailenin yaşadığı olayın şokuyla yaptığı açıklamayı da kabul etmemiz mümkün değil. Hepimizin bu tip açıklamalarda bulunurken ya da yayınlarda yer verirken, çok dikkatli olunması gerekiyor. Bu tip infiale neden olacak konularla ilgili ilgili tek taraflı açıklamalarda bulunmak büyük sorumsuzluktur. Toplum olarak bu tip suçlama ve iddialara çok dikkat etmeliyiz. Gerçekle bağı olmayan iddiaları gerçekmiş gibi yayınlamak hedef göstermek anlamına gelir ki bu bizi toplum olarak yalnızca ayrıştırmaya yarar. Bu manevi duyuların siyasi malzeme olarak kullanılması tüm Alevi yurttaşlarımızı derinden üzüyordur. Biz vatandaşlarımızla kol kola yürek yüreğeyiz. Konunun en kısa sürede çözülmesi için emniyete güçlerimize gereken tüm yardımlarımızı yapmayı sürdüreceğiz. Barış kardeşlik ve hoşgörünün egemen olduğu bir Türkiye diliyoruz."

Belediyemize mal edilmeye çalışılıyor

Bayram Şenal'ın evinin imar plansız, kaçak olduğunu, aileyle henüz görüşmediğini anlatan Başkan Arda, "Sadece il emniyet güçleri değil MİT'in de devreye girdiğini biliyorum. Bu olay Gaziemir Belediyesi'ne mal edilmeye çalışıyor. Bu failler ortaya çıkarılırsa bizim de bu olayın içinde olmadığımız açık seçik görülecektir. Biz de bizden isteyecekleri her türlü talebe karşılık vermeye, geçmişte yaşanılanlarla ilgili olarak her türlü bilgi alışverişinde bulunuyoruz" dedi.

Belediyeden açıklama

Bir internet sitesinde 26/11/2019 tarihinde yayımlanan "Evi İşaretlenen Alevi Aile: Polis, 'Bu İş Sarhoşların Veya Çocukların İşidir' Dedi" başlıklı haber üzerine açıklama yapılma zorunluluğu doğmuştur. 'İlçemizde bir evin duvarına yazılan çirkin ve kabul edilemez iddiayla ilgili hazırlanan haberde Gaziemir Belediye Başkan Yardımcılarımızdan biri suçlanarak kendisine iftira atılmaktadır. Sosyal medya üzerinde manipülasyon ile birlikte yayılan bu iddialara yanıt veriyor olmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. İddianın sahibi aile, belediyemizden birtakım taleplerde bulunmuş, talepleri kabul görmemiştir. Bu durumun ardından vatandaşımızın evinde yaşadığı olumsuz durum ile ilgili başkan yardımcımızın suçlanması, akıl ve mantık ile açıklanamaz. Adli makamların da harekete geçtiği bir konuda, vatandaşlarımızın 'dini tercihlerine yönelik bir saldırı' iddiasını ortaya atmak toplumsal infiale yol açabilecek kadar büyük bir olaydır. Tek bir kaynaktan çıkan, daha sonra bu kaynak alıntılanarak kullanılan haber içinde yer alan ve infiale neden olabilecek kadar ciddi bu yalan iddianın doğrulatılmadan yayımlanması bizleri zan altında bırakmış, Alevilik inancına mensup vatandaşlarımızı da yanlış düşünmeye sevk etmiştir.

Dedikodudan öteye geçmeyen, yayınlara konu olamayacak kadar basit, gerçekten yoksun, kanıtı olmayan bu rencide edici suçlamayı kabul etmemiz mümkün değildir. Ailenin başına gelen tatsız olayın Gaziemir Belediyesi ile bağlantılandırılması mümkün değildir. Olayın aydınlığa kavuşması için biz de emniyet teşkilatımıza ve adli makamlarımıza her konuda yardımcı olmaya hazırız. Hiçbir gerçek tarafı olmayan iddialarda bulunan kişi, kurum veya yayın organlarının iftiralarına devam etmesi durumunda yasal yollara başvuracağımızın bilinmesini isteriz."