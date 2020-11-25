Gaziemirli erkekler kadınların sesi oldu

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için kamera karşısına geçen Gaziemirli erkekler, kadınlara uygulanan şiddete dikkat çekti, “Kadına şiddete dur de” mesajı verdi

Gaziemir Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde özel bir çalışmaya imza attı. Proje kapsamında Gaziemirli erkekler kamera karşısına geçti. Filmde kadınlara uygulanan ekonomik, psikolojik ve fiziksel şiddete dikkat çekildi. Kadınların haklarını, erkeklerin sorumluluklarını hatırlatan Gaziemirli erkekler, şiddet içerikli erkek davranışlarını eleştirerek kadına yönelik şiddetin karşısında olduklarına vurgu yaptı. Kısa film, Gaziemir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde özel bir film çalışması yaptıklarını dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, filmde rol alan Gaziemirlilere teşekkür etti.

Yüreğimiz yanıyor

Kadın cinayetlerine ve kadınlara yönelik şiddetin boyutlarına dikkat çeken Başkan Arda, “’Bu son olsun’ dediğimiz her kadın cinayetinde, yüreğimiz tekrar tekrar yanıyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre bu yıl Türkiye'de 269 kadın öldürüldü. 152 kadın da şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Bu rakamların buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu söyleyen uzmanlar, gerçek rakamın ise çok daha fazla olduğunu belirtiyor. İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere kanunlar uygulanarak kadın cinayetlerinin ve kadınlara yönelik şiddetin önüne geçilebilir” dedi.

Kadın dostu Gaziemir

Gaziemir Belediyesi’nin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçmek için kadınlara özel projeler yaşama geçirdiklerine vurgu yapan Başkan Halil Arda, “Kadın Danışma Merkezinde kadınlarımıza ücretsiz psikolojik danışmanlık ve hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz. Cumhuriyet Semt Evlerimizde verdiğimiz hizmetle kadınlarımızı ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla söz sahibi olmalarına katkı koyuyoruz. İnşaatı devam eden Porta Kafe projemizin tamamlanmasıyla kadın istihdamına katkı koyacağız. Kadın üretim kooperatiflerinde örgütlü kadınların, tesiste kendi kültürlerine ait sofra ürünlerini üretmesini, satışa sunmasını ve kooperatifçilik yoluyla kazanç elde etmesini sağlayacağız. Kafeteryanın yanında, kadınların gastronomi eğitimi alacakları Mutfak Sanatları Atölyesi ile kadınların ürettiklerini satabilecekleri Zeytin Evi projesi de yer alacak. Kadın dostu Gaziemir hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.