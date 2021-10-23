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Gdz Elektrik 'Muhtarları dinliyoruz' toplantılarına yeniden başladı

İzmir ve Manisa illerinin elektrik dağıtım şirketi Gdz Elektrik, pandemi nedeniyle ara verdiği “Muhtarlarımızı Dinliyoruz” toplantılarını yeniden başlattı

Gdz Elektrik 'Muhtarları dinliyoruz' toplantılarına yeniden başladı
23 Ekim 2021 Cumartesi 08:19

Muhtarlardan alınan görüş ve önerilerin değerlendirildiği buluşmalarda, mahalle sakinlerinin talepleri muhtarlar tarafından dile getirilirken, talepler için oluşturulacak çözüm önerileri konusunda da karşılıklı fikir alışverişinde bulunuluyor. 

“Muhtarlarımızı Dinliyoruz” toplantıları her hafta İzmir ve Manisa’nın farklı bir ilçesinde gerçekleştirilirken, muhtarlardan alınan talepler bir sonraki yılın yatırım planının oluşturulmasında da etkili oluyor. 

Paydaşları dinlemenin önemine değinen Gdz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel “Toplantılarımızın amacı, mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi bilen kişiler olan muhtarlarımızla bir araya gelerek taleplerine çözümler üretmek. Muhtarlarımızla yürüttüğümüz interaktif iletişim ve aldığımız geribildirimlerle müşteri memnuniyetimizi bir üst seviyeye taşıyoruz. dedi. Bütün paydaşlarımızla olan ilişkilerimizi çok değerli görüyor ve hizmetlerimizin devamlılığı için önemsiyoruz. Bu kapsamda ihtiyaçları daha iyi saptamak için bölgemizde hizmet veren şirketler, kamu kurum ve kuruluşları ile iletişim çalışmalarımızı sürdürüyor ve koordineli çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

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