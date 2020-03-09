İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği "Gece Gece Kemeraltı" etkinliğinde kadınlar karanlığı aydınlatmak için fenerlerle yürüdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında "Gece Gece Kemeraltı" yürüyüşü düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in de katıldığı yürüyüşte kadınlar fenerlerle tarihi çarşıyı aydınlattı. "Kadın, yaşam, özgürlük" sloganıyla Anafartalar Caddesi'nin girişinden Balıkçılar Meydanı'na uzanan kortejde Tunç Soyer "Başka Bir Dünya Mümkün" yazılı bir döviz taşıdı. Yürüyüşün sonunda Balıkçılar Meydanı'nda piyanist Dengin Ceyhan sahne aldı. Etkinliğe CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Aysel Özkan ve Yıldız Devran da katıldı.

Çav Bella'yı söylediler

Balıkçılar Meydanı'nda piyanist Dengin Ceyhan'ın dinletisi boyunca sahnedeki dev ekranda kadın temalı fotoğraflar gösterildi. Seçkide Atatürk ve Cumhuriyet dönemi kadınları, Türkiye tarihine damga vurmuş öncü kadınlar, kadın cinayetlerine ilişkin gazete kupürleri ve katledilen kadınların fotoğrafları vardı. Dinletinin sonunda konuşan Dengin Ceyhan, "Hiçbir annenin ağlamadığı bir dünyada 8 Mart'ı kutlamayı diliyorum" dedi. Gecenin sonunda sürpriz yaparak sahneye çıkan iki müzisyen Tülay Vural ve Burcu Öztüfekçi ise Çav Bella'yı çaldı. Daha sonra Balıkçılar Meydanı'nda İzmir Marşı söylendi.