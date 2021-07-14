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Gece yarısı ev basıp, iki kişiyi bıçakladı!

Gece yarısı ev basıp, iki kişiyi bıçakladı!
14 Temmuz 2021 Çarşamba 08:38

İzmir Bornova'da bir kişi, husumetli olduğu kişilerin evine gece yarısı giderek onları bıçakladı


Olay saat 01.00 sıralarında İzmir'in Bornova ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre M.G., husumetli olduğu Erdoğan K. ve Ahmet A.'nın bulunduğu eve geldi. İki taraf arasında başlayan tartışma bina girişinde bıçaklı kavgaya dönüştü. M.G. yanında getirdiği bıçakla Erdoğan K.'yı ve Ahmet A.'yı bıçaklamaya başladı. M.G. daha sonra da bıçağı da yanına alarak kaçtı.

Sesler üzerine dışarıya çıkan komşular durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelmeden, yaralıların yakınları onları otomobilleriyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, eşkali belirlenen şüpheli M.G.’yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin kaçarken boş bir araziye attığı bıçak da ele geçirildi. Soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir bıçaklama #bornova bıçaklama #izmir kavga
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