Geçinemeyen emekliler İzmir'de meydana indi

"Emekli maaşı ile geçinemiyoruz, insanca yaşamak istiyoruz!” diyen emekliler Konak Meydanı’ndan yaptıkları basın açıklamasıyla hükümete seslendi. Emekliler, tüm emekli maaşlarına açlık sınırının ve asgari ücretin üzerinde olacak şekilde, yoksulluk sınırı da dikkate alınarak seyyanen zam yapılmasını istedi.

FATİH ÖZKILINÇ- Tüm Emekliler Sendikası(Tüm Emekli-Sen) Konak Şubesi tarafından Konak Meydanı’nda “Geçinemiyoruz, açız” başlıklı basın açıklaması düzenlendi. Aldıkları emekli maaşlarıyla geçinmediklerini ifade eden emekliler, yoksulluğa ve sefalete mahkûm edildiklerini ifade ederek maaşlarına seyyanen zam yapılmasını istedi.

Emekliler borç içinde

Emekliler adına basın açıklaması metnini okuyan Tüm Emekli-Sen Konak Şube Başkanı Ayşe Ekşioğlu, emeklilerin insan yaşamak istediğini belirterek “Açlık sınırının 3 bin lirayı, yoksulluk sınırının ise 10 bin lirayı aştığı günümüzde, emeklilerin neredeyse tamamı yoksulluk sınırının altında, milyonlarcası ise açlık sınırının altında maaş almaktadır. Avrupa'da yaşayan emekliler emekli aylıkları ile dünya turuna çıkarken, Türkiye'de ise doğduğu ve göç ettiği kasabasına, köyüne dahi gidemeyen, Tüketici Kredisi ve Kredi Kartı kullanarak günlük yaşamlarını sürdürmek zorunda bırakılan emeklilerin büyük bölümü bankalara borçlu durumda olup, önemli bir bölümü ise borçlarını, ödeyemediğinden icralık durumuna mahkûm edilmişlerdir. Döviz kurlarındaki artışlar gerekçe gösterilerek temel gıda maddelerine, petrol ve akaryakıt ürünlerine, elektrik, su ve doğalgaz hatta en doğal besinimiz olan ekmek ve de simit fiyatlarına dahi peş peşe zamlar yapılmaktadır. Çalışma yaşamı boyunca Gelir Vergisi, Damga Vergisi, Emeklilik Keseneği ve Sağlık Sigortası Primi olarak her ay maaşlardan yapılan kesintiler yetmezmiş gibi, emekli maaşlarından da her ay Muayene Katılım Payı, Reçete Bedeli, İlaç Katılım Bedeli ve İlaç fiyat farkı gibi isimler altında kesintiler yapılmaya devam edilmektedir” dedi.

Emekliler insanca yaşamak istiyor

“Emekliler olarak ülkenin sahip olduğu tüm değerleri üreten bizler, ülkeyi yönetenler gibi üçer-beşer maaş ve 'Huzur Hakkı' değil, sadece insanca yaşayabilecek bir emekli aylığı talep ediyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Ekşioğlu, “Emekli olduktan sonra da iş aramak ve çalışmak istemiyoruz. Ömrümüzün sonbaharında dinlenerek; kendimize, çocuklarımıza ve torunlarımıza zaman ayırarak, huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamak istiyoruz. Ayrımsız tüm emekli yurttaşlar için insanca ve onurlu bir yaşam, huzurlu ve güvenli yarınlar, çocuklarımız ve torunlarımız için sosyal güvenceli bir gelecek istiyoruz. Toplu sözleşmeli sendika hakkı istiyoruz” diye konuştu.

Emeklilerin taleplerini sıraladı

Emeklilerin taleplerini de sıralayan Tüm Emekli-Sen Konak Şube Başkanı Ayşe Ekşioğlu, “Emekli Sendikaları Statü Yasası çıkarılsın. Toplu sözleşmeli sendika hakkımız Anayasal güvenceye kavuşturulsun. Tüm emekli maaşlarına açlık sınırının ve asgari ücretin üzerinde olacak şekilde, yoksulluk sınırı da dikkate alınarak seyyanen zam yapılsın. İşçi, Memur ve Bağ- Kur emekli aylıkları arasındaki eşitsizlik giderilsin. İntibak Yasası çıkarılsın. Tüm emeklilere yılda dört defa birer maaş tutarında ikramiye ödensin. Sağlık hizmetlerinden alınan muayene, tedavi ve ilaç kesintileri kaldırılsın. Toplu taşıma araçlarında emeklilere ve eşlerine ücretsiz ulaşım hakkı sağlansın. EYT'li yurttaşların mağduriyeti giderilsin. EYT Yasası çıkarılsın. Hayat pahalılığına ve zamlara son verilsin! Vergide ve gelirde adalet sağlansın! Temel gıda maddeleri ile elektrik, su ve doğalgaz gibi tüketim harcamalarından alınan KDV kaldırılsın!” ifadelerini kullandı.