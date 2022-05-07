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Gediz Deltası turları 10 Mayıs’ta başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzDoğa’nın yürüttüğü “Flamingo Yolu” projesinde çalışmalar tamamlandı. Projeyle İzmirliler, hem deniz hem de kara yolundan Gediz Deltası’ndaki kuş türlerini inceleme imkânı bulacak. Körfez’in en renkli teknesi ve otobüsüyle yapılacak turlar 10 Mayıs’ta başlayacak

Gediz Deltası turları 10 Mayıs’ta başlıyor
07 Mayıs 2022 Cumartesi 13:49

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzDoğa’nın yürüttüğü “Flamingo Yolu” projesinde hazırlıklar sona erdi. Proje kapsamında İzmirliler, UNESCO Dünya Doğa Mirası Listesi adayı  Gediz Deltası’nı hem deniz hem de kara yolundan gezebilecek ve alandaki kuş türlerini inceleme imkânı bulacak. Körfezin en renkli teknesi ve otobüsüyle yapılacak turlar 10 Mayıs’ta başlayacak.

Karşıyaka’daki Mavişehir Balıkçı Barınağı’ndan hareket edecek tekne Gediz Deltası kıyılarında ilerleyecek ve kuş gözlem etkinlikleri yapılacak. Tekneyle yapılacak rehberli kuş gözlem turlarının ortalama 90 dakika sürmesi planlanıyor.  Kara yolundan otobüsle turlar da yine aynı tarihte, 10 Mayıs’ta başlıyor. Rehberli olarak düzenlenecek otobüs turları 35 kişilik kontenjanla yapılacak. Başlangıç noktası Sasalı Doğal Yaşam Parkı olan turlar, Kaklıç ve Degaj rotasını izleyerek Sasalı Doğal Yaşam Parkı’na geri dönecek.

Flamingodan karabataklara…

Projeyle başta flamingolar olmak üzere İzmir Körfezi’nin ev sahipleri olan onlarca kuş türüne dikkat çekmek amaçlanıyor. Turlar sayesinde ziyaretçiler flamingodan karabataklara, martı türlerinden pelikanlara kadar birçok kuşla ilgili bilgi edinip aynı zamanda bunları gözlemleme fırsatı da yakalamış olacak.

Biletler gişeden ve web sitesinden alınabiliyor

Turlara katılmak isteyenler, Mavişehir Balıkçı Barınağı içerisinde bulunan Flamingo Doğa Parkı’ndaki gişeden veya izdogaturizm.com web sitesinden bilet alabiliyor. Turlarla ilgili ayrıntılı bilgilere izdogaturizm.com web sitesinden veya 531 932 09 93 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

Etiketler; #izmir #gediz deltası #tur #izdoğa
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