İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Derneği’nin işbirliğiyle 13 Kasım saat 13.00’te Gediz Deltası’nda Kuş Gözlem Yürüyüşü düzenleniyor. UNESCO Dünya Doğa Mirası Adayı Gediz Deltası’ndaki yürüyüş için Mavişehir Tramvay Durağı karşısında buluşulacak

Kentleşme baskısı ve yapılaşma tehdidiyle risk altında olan Gediz Deltası’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Derneği, 13 Kasım’da saat 13.00’te Kuş Gözlem Yürüyüşü düzenliyor. Yürüyüş için Mavişehir Tramvay Durağı karşısında buluşulacak. Türkiye’nin en önemli doğal alanları arasında yer alan deltadaki etkinlikle İzmirlilerin oradaki yaşama tanıklık etmeleri, flamingoları, pelikanları ve onlarca farklı canlı türünü gözlemlemeleri hedefleniyor.

Kuş Gözlem Yürüyüşü etkinliğinde Doğa Derneği ekibi Gediz Deltası hakkında bilgilendirme yapacak. Ardından kuşlar ve Gediz Deltası’ndaki yaşam teleskop ve dürbünler yardımıyla yakından izlenecek. İletişim ve bilgi için kurs@dogadernegi.org ziyaret edilebilir.

Nadir sulak alanlardan biri

Binlerce canlıya ev sahipliği yapan Gediz Deltası metropol alan içinde alan yeryüzündeki nadir sulak alanlardan biri. Ulusal ve uluslararası yasalarla koruma altına alınsa da tehlike altındaki doğal alanlar arasında yer alan Gediz Deltası, dünyadaki flamingoların yaklaşık yu¨zde 10’una ev sahipliği yapıyor. Delta, flamingoların Türkiye’deki iki önemli üreme alanından biri olarak tanınıyor. Flamingoların yanı sıra deltada bugüne kadar 298 kuş türü gözlemlendi.

UNESCO adayı



Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası Geçici Listesine alınması için resmi adaylık başvurusunda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’i doğayla uyumlu bir kent haline getirmek için önemli projeler yürütüyor. İzmirlileri doğa ve ormanlarla bütünleşmiş bir kent hayatına kavuşturmak için 35 Yaşayan Park projesini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda İzMiras rotalarıyla kent merkezini doğal alanlara kesintisiz bağlayan yeşil koridorlar oluşturuyor.