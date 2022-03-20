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Gediz’deki yaban hayatına fotokapanlı kayıt

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için adaylık sürecini yakından takip ettiği Gediz Deltası’nda yaban hayatı fotokapanla kayda alındı. Alandaki doğal hayatın devamı ve ekolojik dengenin korunması için Başkanı Tunç Soyer, “Temiz Gediz Temiz Körfez” sloganıyla bir kampanya başlatmıştı

Gediz’deki yaban hayatına fotokapanlı kayıt
20 Mart 2022 Pazar 14:21

UNESCO Dünya Doğa Mirası adayı Gediz Deltası’nda yaban hayatı fotokapanla kayda alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Doğa Koruma Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü’nün izni ve Doğa Derneği’nin işbirliğiyle deltada belirlenen noktalara 10 fotokapan yerleştirildi. Makilik alan, tuzcul bozkır, sazlıklar ve tepelerdeki fotokapanlara tilki, çakal, porsuk, yaban tavşanı, yaban domuzu, kirpi ve yılkı atlarının görüntüleri yansıdı. Çalışma bölgedeki memeli yaban hayvanlarının yaşam aktivitelerinin belirlenmesine ve karşı karşıya oldukları tehditlerin ortaya çıkarılmasına katkı sağladı. Alandaki doğal hayatın devamı ve ekolojik dengenin korunması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Temiz Gediz Temiz Körfez” sloganıyla bir kampanya başlatmıştı. Başkan Tunç Soyer, “Bu Türkiye’nin meselesi. Gediz Ergene olmayacak, İzmir Körfezi de Marmara olmayacak, Gediz’den temiz su akana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Gediz’i kirlettirmeyeceğiz, koruyacağız” demişti.

300 kuş türü var


Gediz Nehri’nin taşıdığı alüvyonların İzmir Körfezi’nde birikmesiyle oluşan UNESCO Dünya Doğa Mirası adayı Gediz Deltası, 40 bin hektarlık yüzölçümüyle Doğu Akdeniz’in en büyük deltalarından biri olma özelliğini taşıyor. UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için başvuru yapılan deltada yaklaşık 300 kuş türü tespit edildi. Genelde kuşlarla bilinen deltadaki orta ve büyük memeli hayvanların tespiti ve yaban hayatını tehdit eden unsurların belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Etiketler; #izmir #tunç soyer #gediz
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