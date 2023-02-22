Geleceğin bilişimcileri bu kursta yetişiyor

Gaziemir Belediyesi'nin teknoloji üreten bir neslin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği STEM ve Robotik Kodlama Kursu'na 240 öğrenci katılıyor. Temel kodlama eğitimi alan çocuklar daha sonra akıllı legolarla robotlar tasarlıyor.

Çocuk ve gençlere yönelik projeleriyle bu bireylerin kişisel gelişimlerine katkı koyan Gaziemir Belediyesi, onların bilişim dünyasını daha yakından tanımaları ve teknoloji dünyasının geleceğinde söz sahibi olabilmeleri için STEM ve Robotik Kodlama Kursu düzenliyor. Belediyenin, öğrencilerin küçük yaşta bilişim dünyasına adım atıp temel teknoloji eğitimi almalarını sağlamak amacıyla düzenlediği kursa, ilköğretim öğrencisi 240 kursiyer katılıyor. Temmuz ayında başlayan kursun ilk etabında öğrencilere zeka kartlarıyla eğitim verildi. İkinci etapta ise code.org ve scratch kodlama programlarıyla çocuklara kodlama yaptırılıyor. Bu aşamaların ardından kursun üçüncü etabında çocuklar; sensörlü, motorlu ve kodlamalı akıllı legoların yer aldığı Lego Education Wedo 2.0 setini kullanarak robotlar tasarlıyor.

Sınıf mevcudunun 10 kişiliyle sınırlı tutulduğu eğitimler kapsamın, 2022-2023 eğitim yılında 24 grupta 240 öğrenciye eğitim veriliyor. Belediyenin öğretmenleri Yıldız Yıldırım ile Deniz Çalışkan'ın verdiği kursta, her öğrenci haftada bir gün 2 saat eğitim alıyor. 2020 yılında verilmeye başlanan STEM ve Robotik Kodlama Kursu'na bugüne kadar yaklaşık bin kursiyer katıldı.

"Geleceğe hazırlıyoruz"

Teknolojiyi tüketen değil, teknoloji üreten bir neslin yetişmesini sağlamak ve çocukları geleceğe hazırlamak hedefiyle bu kursu düzenlediklerinin altını çizen Yıldız Yıldırım, "Gelişen teknolojiyle beraber yazılım çok önemli bir hale geldi. Öğrencilerimiz, gelecekte hangi mesleği seçerlerse seçsinler onlardan teknolojiye hakim olmaları beklenecek. Bizler bu kursla onların hem geleceğe hazırlanmalarına hem de takım çalışması, planlama, problem çözme, karar verme, yaratıcı düşünme gibi yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

"Her çocuk robotik kodlama öğrenmeli"

"Kodlama eğitimiyle çocuklar kendi oyun uygulamalarını yapabiliyor ve birçok yazılım geliştirebilirler" diyen öğretmen Yıldız Yıldırım, şunları söyledi:

"Robotik kodlama ile çocukların motor becerilerinin yanı sıra kodlama yeni bir okuryazarlık türü olduğundan onların aritmetik ve okuryazarlık gelişimlerine destek oluyor. Algoritmik düşünmeyi erken yaşta öğrenen çocuklar, akranlarına göre geleceğe daha hazır hale geliyorlar. Kodlamayla problem çözme yeteneği gelişen çocuklar, günlük hayattaki problemleri öngörebilmekte, strese girmeden ve olaylar arasında bağlantı kurarak sorunları çözebilmektedir. Bu yüzden her çocuğun erken yaşta kodlama eğitimi alması çok önemli. Tüm ilköğretim öğrencilerini kursumuza bekliyoruz" diye konuştu.

Okul başarıları artıyor

Temmuz ayında başlayan kursa hiçbir dersi kaçırmadan devam ettiğini dile getiren Akın Yalçın "Bu kursta eğlenerek öğreniyorum. Zekâ kartlarıyla başladığımız ve internet ortamındaki yazılımları kullandığımız kursumuzda şimdi de kodlar yazarak, özel legolardan hareket edebilen robotlar yapıyoruz. İleride çok daha iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Kursumu çok seviyorum, çok eğleniyorum ve çok güzel şeyler öğreniyorum. Kurs sayesinde derslerime daha iyi odaklanıyorum ve derslerimde daha başarılı olup daha ön plana çıkıyorum. Robotları, bilgisayarları ve teknolojik aletleri seviyorum. Bu kursta hem öğrenip hem de yeni arkadaşlarımla sosyalleşiyorum" ifadelerini kullandı.

Kurs sayesinde becerilerinin geliştiğini ifade eden 9 yaşındaki Aybüke Ecem Selvi, "Bu kursa geldiğimden beri okul başarım da arttı. Artık sınavlarımı daha hızlı çözüyorum. Kursumu çok seviyorum ve çok mutluyum" diyerek duygularını dile getirdi. Miray Aycakal ise "Kendi uygulamalarımızı yaptığımız robotik kodlama kursunda yeni şeyler öğrendiğimi için çok mutluyum. Kursumu, arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok seviyorum" diye konuştu.

Robotik kodlama nedir?

Robotik kodlama; elektronik devreler aracılığıyla kodlama dilleri kullanılarak robotun tasarımı, bileşenlerinin bir araya getirilmesi, yazılım programının hazırlanması ve yüklenmesi işlemidir. Robotik sistemin belirli şartlarda çalışması için mekanizmaların tasarlanması, bunların kontrollerinin gerçekleştirilmesi için elektronik donanımların eklenmesi ve dijital ortamda kontrol edilebilmeleri için farklı mühendislik dallarının bir arada çalışması gerekmektedir.

Birçok mühendislik disiplinini kapsayan Robotik Kodlama ve Yazılım Eğitimi ile çocuklar; analitik düşünme, problem çözme, olaylar ve durumlar arasındaki ilişkileri görebilme, yaratıcı düşünme, makinelerin çalışma mantığını kavrama gibi beceriler kazanacak.