Geleceğin binicileri Taypark'ta yetişiyor

Karşıyaka Belediyesi Cordelion Taypark, binicilik ve doğa tutkunlarının buluşma noktası olmaya devam ediyor. Çocuklar için binicilik okulu haline getirilen tesiste alanında uzman antrenörler tarafından çocuklara eğitim veriliyor

Cordelion Taypark Binicilik Okulu’nda, 6-15 yaş arası çocuklar için binicilik eğitimleri düzenliyor. 30 dakikalık eğitim; 4’lü, ve 8’li paket seçenekleriyle sunuluyor. ‘Çocuk atı’ denilen, iletişim kurabilen, kontrolü sağlayabilen, iyi huylu atlarla yapılan eğitimlerle çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine de katkı sağlanıyor.

Ayrıca, 4-12 yaş aralığındaki çocuklara 2 dakikalık gezi turları da yaptırılıyor. Aynı zamanda bu yaş aralığındaki özel durumlu çocuklar da günde bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz olarak turlardan yararlanabiliyor. Binicilik eğitimleri için 0538 843 80 69 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabiliyor. Binicilik Okulu yaz dönemi boyunca 10.30–18.00, Taypark Kafe de 10.00–21.00 saatleri arasında konuklarını ağırlamaya devam edecek.

