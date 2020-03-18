Geleceğin iletişimcileri Ege'den

Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri Zahide Nur Öztürk, Ertuğrul Gazi Aydemir ve Gaye Yaşar, Anadolu Ajansının Kuruluşunun 100. Yılı dolayısıyla lisans öğrencilerine yönelik başlattığı "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi kapsamında hazırladığı haber, yayınlanacak ilk haber seçildi.

EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı ve öğrencileri makamında kabul eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, öğrencileri tebrik etti. Prof. Dr. Necdet Budak, "Anadolu Ajansının kuruluşunun 100'üncü yılı kapsamında, lisans öğrencilerine yönelik başlattığı 'Gelecek 100 Yılın Habercileri' projesi kapsamında İletişim Fakültesi öğrencilerimizin hazırladığı haber, yayınlanacak ilk haber seçildi. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Deneyim kazanıyorlar

İletişim Fakültesi'nin uygulamalı alanları ile nitelikli eğitim verdiğine değinen Prof. Dr. Takımcı, şunları söyledi: "Fakültemizde nitelikli eğitim kadrosu ve uygulama alanları ile öğrencilerimiz, hem pratik hem de teoride deneyim kazanıyor. Bu deneyim ile birlikte öğlencilerimiz çeşitli yarışmalardan başarı ile dönüyorlar. Anadolu Ajansı'nın 'Gelecek 100 Yılın Habercileri' projesi yarışmasında öğrencilerimizin haberi yayınlanacak ilk haber seçildi. Bize bu gururu yaşatan emeği geçen öğrencilerime ve koordinatör hocamız Arş. Gör. Dr. Petek Durgeç'e teşekkür ederim."