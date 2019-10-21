Geleceğin mimarlarından 'kapsül otel' tasarımı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mimarlık Bölümü öğrencileri, sıklıkla seyahat eden kişilerin kalacak yer sorununun çözülmesini sağlayacak "kapsül otel" tasarımları gerçekleştirdi. İnsan vücudunun yapısı ve gereksinim duyduğu temel hareketlerden yola çıkan öğrenciler, metrekare olarak en dar alanda, insanların konforlu olarak nasıl dinlenebileceği üzerine yoğunlaştı.

Tasarımları hayata geçirmek için 6 kişiden oluşan toplam 12 grup, üç hafta boyunca aralıksız çalıştı. Akademisyenlerin de yönlendirmesiyle birbirinden özel tasarımlar hazırlayan gençler, bir hafta boyunca İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde tasarımlarını sergileme imkanı buldu. Kendilerine "Arch201 ekibi" adını veren öğrencilerin tasarımları, sergiyi gezen ziyaretçilerden tam not aldı.

İnsan bedeninden ilham aldılar

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güzden Varinlioğlu, yapılan tasarım çalışmasının, öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için çok önemli olduğunu söyledi. Doç. Dr. Varinlioğlu, "Tasarımla ilgili tüm çalışmaları, mimarlık bölümümüzün ikinci sınıf öğrencileri gerçekleştirdi. İnsan bedeninin hareketlerinden ilham alarak yaptıkları tasarımlar, oldukça dikkat çekti. Son dönemde teknolojinin gelişmesi ve yeni iş alanlarının oluşmasıyla birlikte insanlar, her gün farklı ülkelere seyahat etmek durumunda kalabiliyor. Bu sırada da zamanla yarışıyor. İnsanların çok geniş olmayan alanlarda, uyku ya da dinlenme ihtiyacını karşılayacak yerlerin yapılması önemli bir gereksinim haline geldi. Öğrencilerimiz tam da bu düşünceden yola çıkarak tasarımlarını gerçekleştirdi" dedi.

Girişimciler için fırsat

Akademik yıl içerisinde, farklı alanlarda tasarım çalışması yapmaya devam edeceklerini dile getiren Doç. Dr. Varinlioğlu, "Öğrencilerimizin ufkunu açan tasarım çalışmaları, aynı zamanda girişimcilere yeni fırsatlar sunuyor. Öğrencilerimizin hayata geçirdiği tasarımların ya da ortaya koyduğu fikirlerin, sektörün ilgili kişilerine ulaşması için bugüne kadar birçok çalışma gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin teorik eğitimin yanında, ekip ruhu içerisinde çalışarak projeler geliştirmesi ve mezun olmadan sektör temsilcileriyle tanışması, hayal ettikleri hedefleri yakalaması için büyük önem taşıyor" diye konuştu.