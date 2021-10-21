Geleceğin yüzücüleri Havuz İzmir’de yetişiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Temmuz ayında hizmete aldığı Havuz İzmir sayesinde yüzlerce çocuk, genç ve yetişkin spor yapma olanağına kavuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün altyapısına da öğrenci yetiştiren tesiste eğitim gören 50 çocuk su topu takımına, 15 çocuk da sualtı ragbisi takımına transfer oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin en yeni su sporları tesisi Havuz İzmir’de altyapıya sporcu kazandırıyor. Havuz İzmir'de yüzmeyi öğrenen 6 yaş ve üzeri çocuklar sualtı ragbisi, triatlon, su topu ve yüzme branşlarına yönlendirilerek İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün altyapısına kazandırılıyor. Son olarak Havuz İzmir’de eğitim gören 550 çocuktan 15’i sualtı ragbisi takımına, 50’si de su topu takımına transfer edildi.

Havuz İzmir’de hem eğitim hem de genç yetenekleri keşfetmeye odaklı bir yol izlediklerinin altını çizen Tesis Yöneticisi Onur İstek, “Aşık Veysel Rekreasyon Alanı içerisinde yer alan Havuz İzmir, yarı olimpik standartlara sahip bir yüzme havuzu. Çocuklarımızın eğitim alması sağlanırken aynı zamanda su sporları ve diğer aktif branşlarımıza da altyapı sporcuları yetiştiriyoruz” dedi.

Havuz İzmir’de 550 kursiyer var

Havuz İzmir’in 12 Temmuz’da hizmete girdiğini hatırlatan Yüzme Koordinatörü Doğan Tokmer, “İki ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 650 öğrenciye eğitim vererek çocukları en alt seviyeden en üst seviyeye çıkarmaya çalıştık. Gelen çocukların yaklaşık yüzde 90’ı yüzme bilmiyordu. Şimdi ise belirli stilde yüzebiliyorlar. Diğer yandan eğitmen kadromuz çok iyi ve çocuklarla iletişimleri gayet güzel. Burada çocuklar, ailelerine yük olmayacak bir ücrete ayda 8 saat kurs görüyorlar. Kış döneminde bile 550 kursiyerimiz var” şeklinde konuştu.

Çocuklar Havuz İzmir’i çok seviyor



7 yaşındaki Ecrin Akçay, Havuz İzmir’de olmaktan çok keyif aldığını dile getirerek “Okulumdan arta kalan zamanda Havuz İzmir’e geliyorum. Burayı çok seviyorum. Yüzmeyi de unutmuştum, burada tekrar öğrendim” dedi.

Havuz İzmir’de yüzmeyi öğrendiğini dile getiren 8 yaşındaki Duru Züngür ise “Şimdi sırtüstü, serbest yüzme gibi teknikleri kullanıyorum. Yüzmeyi çok seviyorum” şeklinde konuştu. 9 yaşındaki Aras Gümüş de ileride çok iyi bir sporcu olmak için çok çalıştığını dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sualtı ragbisi, triatlon ve su topu takımlarının antrenmanlarına ve maçlarına ev sahipliği yapan İzmir Havuz’da yüzme bilmeyen 6 yaş ve üzeri çocuklar ile 18 yaş üstü ve yetişkinler için yüzme kursu veriliyor. Bunun yanı sıra stil geliştirmek isteyenler için ayrı bir program uygulanıyor. Tesis, ayrıca yüzme bilen ve havuzu kullanmak isteyen her yaştan İzmirliye de açık.