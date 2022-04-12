Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesinin Saha Çalışmaları İzmir’den Başladı

Ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınların sorun ve ihtiyaçlarına odaklanan projenin İzmir’de düzenlenen ilk yerel paydaş toplantısında, yapılacak çalışmalarla ilgili paydaşların görüş ve önerileri alındı

Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda (NEET) yer alan yaklaşık 3,5 milyon genç kadının karşılaştığı zorlukları anlamaya ve çözüm geliştirmeye odaklanan “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar” projesinin saha ziyaretleri başladı. Sabancı Vakfı tarafından desteklenen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülen projenin ilk yerel paydaş toplantısı pilot iller arasında yer alan İzmir’de düzenlendi.

Toplantıda, İzmir’de yaşayan ve ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlar ile ilgili durum değerlendirmesi yapılırken, paydaşların görüş ve önerilerinin alındığı bir oturum da düzenlendi.

Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sabancı Vakfı, UNDP Türkiye, kamu kurum ve kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları (STK) ve üniversitelerden temsilciler katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Güler Özdoğan toplantıda yaptığı açıklamada, “Bir ülkenin en önemli insan kaynağı gücünü gençler oluşturmaktadır. Dünyanın ve ülkelerin geleceği gençlerin ellerinde şekillenecektir, bu sebeple bugünden gençlere yapılacak yatırımlar çok değerlidir. Bu noktada, NEET nüfus grubunda yer alan genç kadınların farklı ihtiyaçlarının gözetilerek kapsamlı çalışmaların hayata geçirilmesi çok önemlidir. Bu bakış açısıyla kurgulanan, NEET kadınların güçlenmesi, becerilerinin ve istihdam olanaklarının iyileştirilmesi için kapasite geliştirme çalışmaları, farkındalık ve mesleki eğitimlerin yanı sıra danışmanlık ve mentorluk programları gibi faaliyetleri içeren ‘Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi’nin alana hizmet edecek örnek bir proje olduğunu düşünüyorum. Projemizin başarıya ulaşması için tüm taraflarca sahiplenilmesi büyük önem arz etmektedir. Sizlerin bugün burada bulunması bizlere bu anlamda güç vermektedir.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Suat Dede, “Genç istihdam stratejimiz; ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin istihdamının artırılmasını geleceğin işleri konseptiyle gözetmektedir. Bakanlığımız da çalışmalarında, kadınların sadece kadın mesleği olarak değerlendirilebilecek mesleklerde değil gelecekte de geçerliliği olacak insana yakışır işlere erişimine olanak sağlamaya yönelik bir yaklaşım benimsemiştir. Ne eğitimde ne istihdamda yer alan kadınların sorunlarının ve ihtiyaçlarının görünür kılınması ve bu ihtiyaçların olabildiğince karşılanması amacıyla uygulamaya konan Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi’nin paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz. İzmir, yüksek sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi, gelişmiş sanayisi ve ticaret hacmiyle gençler için elverişli bir potansiyele sahip. Bu açıdan, İzmir’de gerçekleştireceğimiz çalışmaların bundan sonraki çalışmalarımıza ışık tutacağına inanıyoruz.” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Bugün, yerel lansmanlarımızın ilk durağı olan İzmir’de, sizlere ülkemiz adına çok büyük değer taşıyacağına inandığımız projemizi anlatmak, sizlerin bu konudaki görüş ve önerilerinizi almak ve iş birlikleri geliştirmek için bir aradayız. Sabancı Vakfı olarak Türkiye’de dönüşüm başlatacak bir büyük etki projesi gerçekleştirme hayaliyle yola çıktık. İki yıl süren araştırma, paydaş toplantıları ve ön hazırlık süreci sonunda hem ülkemizde ve dünyada önemli bir toplumsal sorun olan hem de bizim deneyim ve birikimlerimizle katkı vereceğimize inandığımız ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) genç kadın sorununa odaklanmaya karar verdik. Ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınların sorunlarını gündeme taşımak ve sorunlara yönelik mekanizmalar geliştirmek amacıyla Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projemizi hayata geçirdik. Kamu, yerel yönetim, özel sektör ve sivil toplum el birliğiyle bu sorunun çözümü için yerelden ulusala hep birlikte çalışacağız. Daha fazla ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadına ulaşmak ve bu alanda kolektif etki yaratmak için sizlerin desteğini çok önemsiyoruz. İzmir’de başlayan yerel paydaş toplantılarımız sırasıyla Diyarbakır ve Adana’da devam edecek.” diye konuştu. Safkan, ilk durak olan İzmir’in iş birliğine çok açık ve halihazırda bu konuda çok değerli projelere sahip olduğunu belirtti ve bu paydaş toplantısından güç alarak ilerlemeyi hedeflediklerini vurguladı.

UNDP Türkiye Programlardan Sorumlu Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner, “Ülkemizde 18-29 yaş arasındaki her iki genç kadından biri ne yazık ki ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor. Kimseyi geride bırakmamak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın temelini oluşturuyor. Bu bağlamda projenin ne eğitimde ne istihdamda yer alan kadınlarda farkındalık yaratmada, kendilerini geliştirmelerini sağlamada ve istihdam edilebilirliklerinin artmasında büyük etkisi olacağına inanıyorum” dedi.

“Geleceğini Kuran Genç Kadınlar” projesi İzmir’in yanı sıra Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Diyarbakır, İstanbul, Konya, Mardin, Trabzon ve Van olmak üzere 11 pilot ilde uygulanacak. İzmir’in ardından Diyarbakır ve Adana’da da bilgilendirme ve istişare toplantıları yapılacak. İhtiyaçların belirlenmesi ve aksiyon planının oluşturulması için Adana, Diyarbakır ve İzmir’de illere özel mevcut durum ve ihtiyaç analizleri yapılarak eğitimler düzenlenecek.

Analizler doğrultusunda ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınların güçlenmesi, becerilerinin ve istihdam olanaklarının iyileştirilmesi için kapasite geliştirme çalışmaları, farkındalık ve mesleki eğitimlerin yanı sıra danışmanlık ve mentorluk programları tasarlanıp uygulanacak.

Çalışma kapsamında ayrıca eğitim, staj ve istihdam fırsatlarına ulaşılabilen “Fırsatlar Haritası” ile mentorluk ve çevrim içi eğitim modüllerini içeren dijital bir portal da açılacak. Mayıs ayında faaliyete geçecek portal, ne eğitimde ne istihdamda yer alan kadınlara yönelik fırsatlar konusunda özel sektör, sivil toplum ve kamu kurumları arasında köprü görevini görecek.

Ayrıca, faaliyetleri destekleyici uygulamaların hayata geçirilmesine olanak sağlayacak hibe programı ile 11 ilde bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına destek verilecek.