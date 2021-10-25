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Gelin arabası bu kez otobüs oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde otobüs şoförlüğü yapan Ayşe Akyol ve Selim Akpınar bir ömür mutluluğa “Evet” dedi. Çiftin gelin arabası da bir otobüs oldu

Gelin arabası bu kez otobüs oldu
25 Ekim 2021 Pazartesi 13:18

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü’nde kadınların otobüs şoförü olarak işe alınması kararı, mutlu bir evliliğe giden yolun ilk adımı oldu. İki yıl önce işbaşı yapan Ayşe Akyol ile kurumun eski şoförlerinden Selim Akpınar’ın mesai arkadaşlığı, hayat arkadaşlığına dönüştü.

Meslektaşlarının, ESHOT Gediz Atölyesi’nde süslediği “gelin otobüsü”, gelin Ayşe Akyol’u evinden aldı. Kısa bir şehir turunun ardından çiftin nikahı Kültürpark Evlendirme Dairesi’nde kıyıldı.

Etiketler; #gelin arabası #eshot #eshot evlilik #izmir
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