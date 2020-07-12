Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Mazbatayı aldığım gün bir haciz kararı ile karşılaştık. Geçmiş dönemden borçlu olduğumuz firmalarca fiili hacze gelinecekti. Ben de firmaya; “Gelin makam arabamı alın, ben kendi aracımı kullanırım” dedim." diye konuştu.

Efes Selçuk Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı, 3. Oturumun yapılmasıyla tamamlandı. 2019 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu belediye meclisi tarafından oy birliği ile kabul edildi. 2019 Yılı Faaliyet Raporu görüşülmeye açılmadan önce Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, müdürlük bazında yapılan işler hakkında bir bilgilendirme yaptı.

Markalı üzüm

Faaliyet Raporu‘na ilişkin yaptığı sunumda geçen bir yıl içinde markalaşma faaliyetlerine dikkat çeken Başkan Sengel; “ Efes Selçuk zaten bir marka. Biz göreve geldikten sonra EFEST, Efes Tarlası, Toprak Okulu, İlham Veren Kent/Inspiring City gibi markalar aldık. Bunun yanı sıra bizim için çok önemli olan Selçuk Osmanca Üzümü’nün markalaşması için yapılan başvurularımız bitti. Tahmin ediyorum ki; üç ay içerisinde tescillenmiş bir üzümümüz olacak. Çok yakın bir zamanda Kuşadası minibüsleri de dâhil olmak üzere her yerde İlham Veren Kent Efes Selçuk markasını göreceksiniz. Çünkü Efes, Selçuk’a ait ve biz markalaşma çalışmalarımızla, yaptığımız tüm etkinliklerle bunu ifade edeceğiz” dedi.

İşletmeler kâra geçti

Temmuz ayının ilk meclis oturumunda İşletme İştirakler Müdürlüğü’ne ilişkin bazı veriler paylaşan Başkan Sengel, faaliyet raporu için yaptığı sunumda; zarar eden işletmelerin kâra geçirildiğin belirterek; “ 2018 yılında 1. 176. 647 TL zarar eden İşletme ve İştiraklerin 2019 sonu itibariyle 1. 486. 954 TL kâra geçirdik. Yani bu noktada 3 milyona yakın fazla kazancımız var. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı tüm işletmelerde çalışan bütün personelimize teşekkür ederiz” dedi.

Festivallere servet harcamadık

Başkan Sengel göreve geldiğinden bu yana yapılan festival ve şenliklerle ilgili eleştirileri de rakamlarla cevap verdi. Başkan Sengel, festival ve şenlik gibi etkinliklerin harcamaların da dâhil olduğu Dinlenme Kültür Din Hizmetleri sınıfında yapılan harcamaların 2018 yılında toplam 4. 166. 641 TL iken, 2019 yılında 3 741 710 TL olduğu bilgisini vererek; “ 2018 yılında 2019 yılındaki gibi markalaşma adına ve etki alanının çok daha yüksek olduğu etkinlikler ve şenlikler yapılmamıştı” dedi.

Spora destek

Başkan Sengel’in mecliste verdiği önemli rakamlardan biri de spor kulüplerine yapılan yardımlarla ilgili idi. Spor ile ilgili sadece 39 bin TL nakdi yardım yapıldığını belirten Başkan Sengel; “Ayni yardım kısmı nakdi yardımdan çok daha fazla. Çamlık Spor başta olmak üzere talep eden tüm spor kulüplerinin oyuncusu olan çocuklara formalarını, spor malzemelerini bire bir teslim ettik; teslim etmeye de devam edeceğiz. Çünkü biz çocuklarımız spor yapsın istiyoruz. ” dedi.

Haciz ile karşılaştık

Geçtiğimiz bir yılı özetleyen Başkan Sengel mazbatasını almadan önce ödenmeye başlayan borçlarla ilgili bir anekdotu da meclis üyeleriyle paylaştı: “Meryem Ana otoparkından kaynaklanan borcu daha mazbatayı almadan önce ödedim. Mazbatayı aldığım gün bir haciz kararı ile karşılaştık. Mazbatayı almamın birkaç gün sonrasında da geçmiş dönemden borçlu olduğumuz firmalarca fiili hacze gelinecekti. Ben de firmaya; “Gelin makam arabamı alın, ben kendi aracımı kullanırım” dedim. Göreve geldiğimden beri geçmişten gelen ve kendi yaptığımız işler olmak üzere 50 Milyona yakın ödeme yaptık. Birçok icra dosyasına belediye başkanı olarak taahhüt verdim” dedi.