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Gelinlik atölyesinde yangın korkulu anlar yaşanmasına neden oldu

İzmir'de bir gelinlik atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yangında mahsur kalan kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

Gelinlik atölyesinde yangın korkulu anlar yaşanmasına neden oldu
08 Şubat 2021 Pazartesi 12:43

Olay İzmir'in Konak ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre saat 11.00 sıralarında Akdeniz Mahallesi Necatibey Bulvarı'ndaki bir işhanının 6'ncı katındaki gelinlik atölyesinde yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken, yangını farkedenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının çıktığı atölyede 54 yaşındaki Safiye Çepni'nin olduğu bilgisinin aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yangın merdiveni ile atölyenin bulunduğu kata çıkıp, camı kırarak içeriye girdiler. Ekipler Çepni'yi de alarak atölyeden çıkarken, dumandan etkilenen Çepni, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken yangının çıkış sebebinin bilinmediği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #yangın #gelinlik atölyesi yangın
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