Genç iş insanlarından İzmir için güçbirliği

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş ve yönetim kurulu üyeleri Ege İş İnsanları Derneği'ni (EGİAD) ziyaret etti.

Ziyarette İzmir'e katkı sağlamak amacıyla melek yatırımcılık, girişimcilik ve B2B alanında birçok ortak proje üretilebileceği belirtildi. Genç iş insanlarının kentin ekonomisinde daha fazla söz sahibi olması gerektiğini ifade eden TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş, kardeş kuruluş olarak gördükleri EGİAD ile ortak projelere her zaman hazır olduklarını belirtti. Başta istihdam olmak üzere pek çok konuda işbirliği yaparak proje üretebileceklerini ifade eden Durmuş, "Genç iş insanlarının kente değer katmasını çok önemsiyoruz. İzmir'in en etkili derneklerinden biri olan EGİAD ile projeler üreterek hem melek yatırımcılık hem de girişimcilik alanında İzmir'in farkını ortaya koyacağız. TÜGİAD her zaman girişimcilere destek olmuş ve olmaya devam edecek " dedi.

Yeni projeler üreteceğiz

TÜGİAD Ege Şubesi'nin ziyaretinden memnuniyetini dile getiren EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan ise İzmir'e değer katacak bütün projelere destek olacaklarını vurguladı. EGİAD bünyesinde hâlihazırda devam eden projelerin olduğunu ve yeni projeler üreteceklerini belirten Aslan, "İzmir'de melek yatırım ağının ve girişimcilik ekosisteminin genişlemesini ve yaygınlaşmasını istiyoruz. Bu konuda TÜGİAD ile projeler üretmek genç iş insanlarına ve kente fayda sağlayacaktır" diye konuştu. Toplantıya, TÜGİAD'ı temsilen Ege Şube Başkanı Melih Sebastien Durmuş ile yönetim kuruyu üyeleri Burak Erkoç, Artun Şeber, Engin Korkmaz, Eray Şohoğlu, Serhat Yasin Uçan, Murat Erikoğlu ve Şube Koordinatörü Bahar Kocaman katıldı.

