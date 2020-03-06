Genç mucitler İzmir'de buluştu

Bilim Kahramanları Buluşuyor - FIRST® LEGO® League yerel turnuvalarının İzmir ayağı Fuar İzmir'de gerçekleşti. Bu yıl tüm dünyada "CITY SHAPER: Şehri Şekillendir" temasıyla gerçekleşen turnuvalarda toplamda 22 takım, yine 14 – 15 Mart tarihinde Fuar İzmir'de düzenlenecek Ulusal Turnuva'ya katılma hakkı elde etti.

Bu yılki tema sayesinde genç bilim kahramanlarının kentleri ilgilendiren projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Bilim Kahramanları Derneği Örgütlenme Koordinatörü Merve Özayıtgu, "Sorun aslında dünyada kendi mahallelerinde, kendi şehirlerinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla projeyi sürdürmek isterlerse turnuva sonrasında bu konunun üzerinde çalışmaya devam edebilirler" dedi. Türkiye'de "Bilim Kahramanları Buluşuyor" ismiyle gerçekleştirilen FIRST® LEGO® League yerel turnuvalarının İzmir etabı sona erdi. Geçtiğimiz sezon 98 ülkeden 320 binin üzerinde katılımcı ve 40 bin takımla bin 450 etkinliğe imza atan FIRST® LEGO® League, 16. sezon teması "CITY SHAPER: Şehri Şekillendir" ile binlerce genç mucidi buluşturdu. Geçtiğimiz yıl 68 ilden 554 takım ve 4 bin 882 öğrencinin bir araya geldiği turnuvalara, bu yıl 69 ilden 5 bin 759 öğrenci katıldı. Fuar İzmir'de gerçekleşen yerel turnuvalarda, toplamda 22 takım Ulusal Turnuva'ya katılma hakkı kazandı. Ulusal Turnuva, 14 - 15 Mart tarihlerinde Fuar İzmir'de gerçekleşecek.

İlham veren projeler

"Umut bilimde" sloganı ile Türkiye'de 2004 yılından beri gerçekleştirilen turnuvaların bu yılki teması "CITY SHAPER: Şehri Şekillendir" ise il ve ilçe belediyelerine ilham oluşturabilecek projeler içeriyor. Erişilebilirlik, yenilenebilir enerji, akıllı şehirler ve çevre üzerine projeler vardı. Mahallelerinde, şehirlerinde ya da gezegenin herhangi bir yerinde tespit ettikleri sorunlara yeni çözümler üreten genç bilim kahramanlarının yaratıcı projeleri, belediyelerin kent içinde yaşadıkları sıkıntılara sürdürülebilir çözümler üretiyor.

Kentleri yeniden planladılar

Bu yıl gerçekleşen projeler hakkında açıklamalarda bulunan Bilim Kahramanları Derneği Örgütlenme Koordinatörü Merve Özayıtgu, "Geçtiğimiz senelerdeki kolaylık, konunun çok spesifik olması ama fikirlerin uçsuz bucaksız olmasıydı. Bu sefer günlük hayatımızın içinden sorunlarla ilgili çözümler geliştirmesi gerekiyordu çocukların. Sadece mimar ya da inşaat mühendisleri ile değil; şehir plancıları, makine mühendisleri, elektrik mühendisleri gibi uzmanlarla da görüştüler. Böylece projelerin fiziksel alt yapısını daha somut hale getirebildiler. Dolayısıyla onlar için fikir bulması zor ama çözümleri ortaya dökmeleri kolay bir sene oldu. Kamusal alanlarda yaşanabilecek herhangi bir problemi çözen projeler üzerinde çalışabildiler. Özellikle büyükşehirlerde trafik problemini çok çalıştıklarını gördük. Bunun yanı sıra engellilerin erişimi, çocuk parkları, okulların fiziksel alt yapısı gibi aslında çok kendi hayatlarından ve kendi sorunlarından yola çıkarak yaptılar bu işleri. Bu sayede belediyelerin yerel stratejilerine hizmet eden, bu ortaklığı sürdürebilecek bir proje sistemi de gelişti. Bu senenin bence en güzel yanlarından bir tanesi nihai iş planına dökebilmek oldu. Çünkü sorun aslında dünyada kendi mahallelerinde, kendi şehirlerinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla projeyi devam ettirmek isterlerse turnuva sonrasında bu konunun üzerinde çalışmaya devam edebilirler" dedi.

Hayata hazır bir nesil

Turnuvaların Türkiye genelindeki yaygınlığına ve ilginin artığına değinen Özayıtgu, Bilim Kahramanları Derneği olarak bu ilgiyi yönetmekle ilgili stratejik kararlar alma aşamasında olduklarını belirterek; "Bu sene ilk defa 7 şehirde aynı anda turnuva yapıyoruz. Toplamda 20 tane yerel turnuva yapacağız ve ulusal turnuvayı yine İzmir'de düzenleyerek sezonu tamamlayacağız. Çocuklar konuya çok sıkı hazırlanıyor. Dört ay boyunca hem projelerini geliştiriyor, hem bir takım aidiyeti oluşturuyor, hem de robotlarını geliştirmek üzerine odaklanıyor. Bunun yalnızca bir robot turnuvası ya da robot yarışması olmadığının çok farkında olan ekipler yetişiyor. Dolayısıyla sunum, araştırma proje geliştirme ve girişimcilik becerileri gelişiyor. Pek çok çalışana göre çok daha iyi takım çalışması ve sunum yapmayı bilen bir nesil var elimizde şu an. Bunlar çok önemli başarılar. Uluslararası turnuvalarda da çok iyi gidiyoruz. Geçtiğimiz sene çok iyi sonuçlar elde ettik. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği ve İZFAŞ desteğiyle aslında uluslararası tüm partnerlere örnek olabilecek bir uluslararası turnuvayı birlikte tamamlamış olduk. Dönüşler oldukça olumluydu. Türkiye'de bu işi ne kadar iyi yaptığımızı uluslararası platformlarla paylaşıldı. Umut ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda daha farklı uluslararası turnuvaları hep beraber yapma fırsatı elde edelim" diye konuştu.