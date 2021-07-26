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Genç sporcu evinde ölü bulundu!

İzmir'de yaşayan 21 yaşındaki spor antrenörü Batuhan Kerimoğlu evinde ölü bulundu

Genç sporcu evinde ölü bulundu!
26 Temmuz 2021 Pazartesi 08:36

Olay İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 21 yaşındaki Batuhan Kerimoğlu'ndan bir süredir haber alamayan yakınları genç sporcunun oturduğu Yalı Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4. katına geldi. Eve giren yakınları, Kerimoğlu'nu hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Durum hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Kerimoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Acılı haberi alan aile sinir krizi geçirirken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Kerimoğlu'nun spor yaptığı sırada fenalaştığı ileri sürülürken, talihsiz gencin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kerimoğlu'nun kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #ölüm #karşıyaka ölüm #sporcu ölüm #spor antrenörü ölüm
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