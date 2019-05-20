Gençler, Başkan Soyer'e güveniyor: Yaparsa İzmir yapar!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İnciraltı Kent Ormanı'nda düzenlenen festivalde gençlerle buluşarak 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu. Festival alanında spor etkinliklerine katılan, gençlerle birlikte şarkılar söyleyen Başkan Soyer, kısa bir söyleşi de yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite gençliğine yönelik çok özel projeleri hayata geçireceğini söyleyen Soyer'e gençlerden slogan gibi bir yanıt geldi: Yaparsa İzmir yapar.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Gençlik Festivali, bir kez daha Türkiye'nin dört bir yanından gelen üniversitelilerin buluşma noktası oldu. 17 Mayıs'tan itibaren İnciraltı Kent Ormanı'nda çadır kurarak konaklayan gençler, birbirinden renkli etkinlik ve eğlencelerle keyifli zamanlar geçirdi. Üçüncü kez düzenlenen ve yaklaşık bin 400 üniversite öğrencisinin katıldığı “İzmir Gençlik Festivali"nin kamp alanını ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gençlerin bayram coşkusuna eşlik etti. Spor etkinlikleri, yarışmalar, kültürel aktiviteler ve konser programlarıyla dolu dolu bir festival geçiren gençler, Başkan Soyer'in ziyaretiyle büyük sevinç yaşadı.

Önce "Çav Bella" sonra "İzmir Marşı"

Kamp alanında müzik eşliğinde eğlenen gençlerr Başkan Tunç Soyer'in aralarına katılmasıyla önce "Çav Bella" şarkısını söyledi, ardından hep birlikte İzmir Marşı'nı seslendirdi. Soyer de gençlerin çağrısına uydu ve onlarla birlikte şarkılara eşlik etti. Sportif kimliğiyle öne çıkan Başkan Soyer, davet üzerine masa tenisi oynayarak bu alanda da iddialı olduğunu kanıtladı.

Gençlerden yeni slogan

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer festivale katılan gençlerle kısa bir söyleşi yaparak, düşünce ve taleplerini de dinledi. İzmir Gençlik Festivali'nin uluslararası boyuta taşınması yönündeki öneriyi dikkate değer bulan Soyer, bu konuda bir çalışma yapılabileceğini söyledi.

Türkiye'de üniversitelerin durumunun iç açıcı olmadığını belirterek, mevcut sistem ve müfredatla dünya vatandaşı yetiştirmenin zorluğuna dikkat çeken Başkan Tunç Soyer, "Büyükşehir Belediyesi olarak sizin donanımızı zenginleştirecek, yabancı dille ve sanatla buluşmanızı sağlayacak çok başlıkta işler yapacağız" dedi. Dinleyici gençlerden birinin bu sözlere "Yaparsa İzmir yapar" şeklindeki yanıtını çok beğendiğini dile getiren Başkan Tunç Soyer şöyle devam etti:

"Memlekette güzel, güçlü bir umut var. Bizim İzmir olarak o umudu besleyecek kadar başarılı olmamız lazım. Biz İzmir'de çok başarılı olacağız ve Türkiye'de büyüyen bu umudu ete, kemiğe büründüreceğiz."